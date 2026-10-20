La fonction Sound Glow arrive sur les anciens HomePod : comment l'activer

Qu’en penser ?



Apple exploite enfin davantage la surface lumineuse de ses HomePod, jusque-là assez limitée dans ses usages. On aurait évidemment pu imaginer des animations plus ambitieuses, voire une synchronisation avec des éclairages HomeKit. Mais bon, voilà une petite nouveauté plutôt fun qui permettra de pimper votre ancien HomePod. Pour autant ce n'est pas vraiment extraordinaire...