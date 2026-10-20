La fonction Sound Glow arrive sur les anciens HomePod : comment l'activer
Par Laurence - Publié le
Avec la mise à jour 27.2, les modèles actuels d'HomePod mini et classiques vont profiter de la nouvelle fonction
Jusqu’à présent, la surface lumineuse du HomePod servait essentiellement à afficher les animations de Siri, à signaler certaines interactions ou à indiquer l’état de l’enceinte. Avec Sound Glow, Apple lui confère une option nettement plus décorative.
Pour cela, Sound Glow va récupérer tout simplement les couleurs dominantes de la pochette de l’album en cours de lecture, et va ensuite les afficher sur la partie supérieure du HomePod. Toutes les nuances ne seront pas affichés. Seules deux ou trois teintes apparaissent ainsi sous forme de petites bulles lumineuses animées, qui se déplacent doucement sur la surface tactile. Le résultat varie donc selon les morceaux écoutés.
Mais n'allez pas imaginer qu'il s'agit là d'un véritable système d’éclairage connecté. La luminosité reste assez limitée, mais les couleurs peuvent légèrement se refléter sur un mur blanc, lorsque la pièce est peu éclairée.
Le point positif est que Sound Glow ne sera pas réservé aux enceintes les plus récentes. La fonction sera disponible sur le HomePod mini, le HomePod mini 2 et le HomePod de deuxième génération. En revanche, le HomePod original, commercialisé en 2018, reste sur le banc de touche.
Il faut aussi avoir un iPhone compatible avec Apple Intelligence (et vérifier que son HomePod soit bien à jour) et écouter un morceau de musique ou un podcast disposant d’une illustration, puisque les animations sont directement générées à partir de ses couleurs.
La fonction apparaît avec la mise à jour logicielle 27.2 des HomePod, actuellement disponible en version Release Candidate. Pour l’activer, la manipulation est plutôt simple : il faut ouvrir l’application Maison sur son iPhone ou iPad > Effectuer un appui prolongé sur son HomePod > faire défiler les réglages de l’enceinte > activer la nouvelle option Sound Glow (en vf, Illumination sonore).
Apple a également prévu un raccourci depuis l’Apple TV lorsque celle-ci est associée à des HomePod. Il suffit d’ouvrir le Centre de contrôle à l’aide de la télécommande, puis de sélectionner les réglages du HomePod pour activer ou désactiver Sound Glow.
Apple exploite enfin davantage la surface lumineuse de ses HomePod, jusque-là assez limitée dans ses usages. On aurait évidemment pu imaginer des animations plus ambitieuses, voire une synchronisation avec des éclairages HomeKit. Mais bon, voilà une petite nouveauté plutôt fun qui permettra de pimper votre ancien HomePod. Pour autant ce n'est pas vraiment extraordinaire...
Sound Glowdévoilée avec le HomePod mini 2. Cette dernière a pour objet de faire mouvoir des lumières colorées sur la surface tactile de l’enceinte, et ce, en fonction de la musique écoutée.
Un HomePod qui s’illumine au rythme de la musique
Jusqu’à présent, la surface lumineuse du HomePod servait essentiellement à afficher les animations de Siri, à signaler certaines interactions ou à indiquer l’état de l’enceinte. Avec Sound Glow, Apple lui confère une option nettement plus décorative.
Pour cela, Sound Glow va récupérer tout simplement les couleurs dominantes de la pochette de l’album en cours de lecture, et va ensuite les afficher sur la partie supérieure du HomePod. Toutes les nuances ne seront pas affichés. Seules deux ou trois teintes apparaissent ainsi sous forme de petites bulles lumineuses animées, qui se déplacent doucement sur la surface tactile. Le résultat varie donc selon les morceaux écoutés.
Mais n'allez pas imaginer qu'il s'agit là d'un véritable système d’éclairage connecté. La luminosité reste assez limitée, mais les couleurs peuvent légèrement se refléter sur un mur blanc, lorsque la pièce est peu éclairée.
Quels HomePod compatibles ?
Le point positif est que Sound Glow ne sera pas réservé aux enceintes les plus récentes. La fonction sera disponible sur le HomePod mini, le HomePod mini 2 et le HomePod de deuxième génération. En revanche, le HomePod original, commercialisé en 2018, reste sur le banc de touche.
Il faut aussi avoir un iPhone compatible avec Apple Intelligence (et vérifier que son HomePod soit bien à jour) et écouter un morceau de musique ou un podcast disposant d’une illustration, puisque les animations sont directement générées à partir de ses couleurs.
Comment activer Sound Glow ?
La fonction apparaît avec la mise à jour logicielle 27.2 des HomePod, actuellement disponible en version Release Candidate. Pour l’activer, la manipulation est plutôt simple : il faut ouvrir l’application Maison sur son iPhone ou iPad > Effectuer un appui prolongé sur son HomePod > faire défiler les réglages de l’enceinte > activer la nouvelle option Sound Glow (en vf, Illumination sonore).
Apple a également prévu un raccourci depuis l’Apple TV lorsque celle-ci est associée à des HomePod. Il suffit d’ouvrir le Centre de contrôle à l’aide de la télécommande, puis de sélectionner les réglages du HomePod pour activer ou désactiver Sound Glow.
Qu’en penser ?
Apple exploite enfin davantage la surface lumineuse de ses HomePod, jusque-là assez limitée dans ses usages. On aurait évidemment pu imaginer des animations plus ambitieuses, voire une synchronisation avec des éclairages HomeKit. Mais bon, voilà une petite nouveauté plutôt fun qui permettra de pimper votre ancien HomePod. Pour autant ce n'est pas vraiment extraordinaire...