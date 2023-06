CarPlay sans fil va-t-il enfin arriver sur toutes les Hyundai ?

Hyundai et CarPlay sans fil : c'est compliqué !

Si certaines Hyundai proposent déjà CarPlay sans fil,. Les voitures du constructeur (ainsi que celles de Kia et Genesis) embarquant un système de navigation s'en tiennent quant à elle à la version filaire -et moins pratique il faut bien le dire- de CarPlay.Ce qui implique que les véhicules les plus haut de gamme du constructeur, qui sont également. Plutôt illogique non ? Ce souci proviendrait d'une mésentente entre Hyundai etpour savoir quel système aurait la priorité (entre la navigation embarquée et la mise en miroir du smartphone) lorsque l'utilisateur appuierait sur le bouton Navigation.Selon nos confrères de Chasing Cars , le constructeur pourrait changer son fusil d'épaule et. Ce changement sera également rétro-compatible via une mise à jour avec certains modèles récents(ce qui reste assez flou).Pour ceux qui voudraient vraiment utiliser CarPlay sans fil sur un véhicule compatible uniquement en filaire,. Il faudra toutefois vérifier au préalable la compatibilité de votre véhicule en fonction du boitier.