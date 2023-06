Volkswagen refuse de baisser ses prix face à Tesla... et licencie

ID

L'ID.4 ne se vend pas aussi bien que prévu

Tesla bat des records de vente

, de la compacte au van en passant par le SUV, il y en a pour tous les goûts... mais sans doute pas toutes les bourses ! En effet,ou encore aux marques coréennes et chinoises, qui inondent le marché.Pour certains employés, les vacances vont donc être prolongées de quelques semaines,. Pour les travailleurs temporaires, entre 300 et 1500 personnes, devraient se retrouver sur le carreau dès le mois d'août. Cela n'augure rien de bon pour la suite, d'autant qu'aucun de ces modèles ne devrait être revus ces prochains mois -l'ID.3 n'a subit qu'un petit facelift cette année.En interne, on évoque. Vous l'avez vu dans nos tests, outre un tarif élevé, les VE de Volkswagen souffrent en effet d'une. D'autres détails, comme l'absence de coffre à l'avant ou des commandes tactiles mal pensées rendent l'expérience utilisateur souvent décevante.D'après l'analyste Shi Ji, T, établissant un nouveau record. La croissance serait d'environ 13%, même si la part de marché de la marque semble en léger repli ces derniers mois -le faute à des marques locales (comme BYD) de plus en plus convaincantes.. On l'a encore vu aujourd'hui, le prix des véhicules est en chute libre , sans doute pour gonfler encore les chiffres avant le renouvellement des deux modèles.