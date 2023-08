De premières motos électriques décevantes pour Kawasaki ?

Kawasaki, une image de marque sportive

genou à terre

KAWASAKI NINJA E-1 ET Z E-1

Le fabricant japonais a marqué l'histoire de la moto en proposant des modèles époustouflants pour leur époque. Parmi ces légendes figurent la célèbre H1 (surnommée "The Widow Maker" ou "la faiseuse de veuve"), les Z1300 (un six cylindres développant 120 ch en 1979 !), la GPZ 750 Turbo, les ZZR, la gamme Ninja, et plus récemment la H2R à compresseur, affichant une puissance remarquable de 326 ch (une version non homologuée pour la route)., et ce n'est pas gagné.Les Kawasaki Ninja e-1 et Z e-1, toutes deux sont des équivalents 125 cm3, viennent d'entamer le processus d'homologation en Australie. Ce qui nous permet d'apprendre que(soit environ 12ch) pour un poids allant de 135 (Z-e1) à 140 kg (Ninja e-1).L'autonomie ne serait pas non plus folle, réservant leur usage à la ville,. Ce chiffre est à comparer aux 14 kWh minimum des modèles concurrents, dont Zero Motocycles, Harley-Davidson/LiveWire, ou Energica, dont la puissance délivrée est toutefois incomparable. L'arrivée imminente de ces nouveaux modèles permettra toutefois à Kawasaki d'être le premier des 4 grands constructeurs japonais (avec Honda, Suzuki et Yamaha) à proposer une gamme de motos électriques, et donc d'accumuler de l'expérience.