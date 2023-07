Plus de 700Km d'autonomie pour le nouveau Peugeot 3008 électrique ?

Image : Automobile-Magazine

Plus de 700Km d'autonomie

80 millions de véhicules

La plate-forme STLA Medium démontre la puissance de la capacité technique de Stellantis, en fournissant des produits particulièrement bien ciblés [...] alors que nous nous efforçons d'atteindre le zéro carbone net d'ici 2038.

, train roulant et batteries dont les tailles seront figées par la plate-forme.On peut déjà se montrer critique sur le premier chiffre, là où la concurrence (Tesla, Volkswagen...). Sur ces gros véhicules, on a envie d'atteindre au moins 350 à 400Km sur autoroute, soit minimum 550 à 600Km WLTP.Il faut dire que Stellantis fait (à mon avis) deux erreurs majeures : déjà, elle reste sur du 400V, ce qui donne des temps de charge assez classiques, par définition moins efficiente en électrique. Tout le monde ( y compris Polestar ) repasse sur de la propulsion.pour la version 4x4 sont plutôt correctes face au marché actuel.. Il s'agit de modèles offrant un empattement entre 2,7m et 2,9m, et une longueur entre 4,3 et 4,9m. Les 4x4 sont également visés par STLA Medium qui peut prendre en charge une garde au sol supérieure à 22cm.(ce qui est assez peu finalement) et déclare ainsi :