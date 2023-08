Un responsable du projet Apple Car est poursuivi aux Etats-Unis

Ulrich Kranz poursuivi par la SEC

Ancien de BMW, marque pour laquelle il a travaillé pendant plus de 30 ans,, spécialisés dans de petits utilitaires électriques (photo ci-dessus).A l'époque, d'après Bloomberg,. Ces affaires semblent liées à ses activités avec une SPAC qui a fusionné avec Canoo, et qui avait d'ailleurs accepté de payer 1,5 million d'amende à la SEC à l'époque., ce qui serait assez mal venu dans son poste actuel, où les stock-options sont légion.Voilà qui pourrait à nouveau poser des soucis à Tim Cook, les dirigeants du projet de l'Apple Car semblant avoir du mal à tenir leur poste. Rappelons qu', et fait même circuler des véhicules officiellement aux Etats-Unis.