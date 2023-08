Nouveau 4x4 électrique : voici le Fisker Alaska, concurrent du Rivian, CyberTruck et du F-150

petite

Fisker Alaska : l'anti-Cybertruck

cargo bed

Quelle autonomie ?

Fisker Ronin et Pear

en un seul événement, même Tesla ne s'y risque pas ! Et pour cause, il va falloir maintenant les produire et tenir les promesses tarifaires !Henrik Fisker sent bien que le marché américain est très demandeur de 4x4 électrique, surtout en version pickup : Rivian R1S, Tesla Cybertruck , Ford F-150 Lightning ... même en précommande, le succès se confirme déjà.Grosses roues, garde au sol importante, face-avant très droite et sportive, ailes élargies, l'aérodynamique ne semble pas vraiment une préoccupation de ce cher Henrik. D'ailleurs, il ne s'en cache pas,, ce qui est déjà le cas de bon nombre de modèles aux USA.La plateforme FT31 est en fait dérivée de celle de l'Ocean, ce qui permet apparemment. La cabine aura d'ailleurs plusieurs déclinaison en fonction de ses besoins, comme un modeextensible.Le constructeur souhaite également-on peut y stocker une cafetière et un chapeau de cow-boy, à moins qu'il ne s'agisse que d'une grosse blague, allez savoir.Cela reste assez moyen pour un utilitaire, amené à tracter et à transporte des marchandises., nous a-t-on confié encore récemment aux USA. Ces chiffres risquent en effet de chuter drastiquement une fois la benne chargée.On attend quand-même quelques chiffres,Bref, dans le monde de l'électrique, on devient méfiant avec les annonces anticipées, y compris chez les plus grands, comme Tesla...A noter que. Vu les spécifications (trois moteurs,1000 CV, un 0 à 100 km/h en 2 secondes et une autonomie de 950 km....), la date de sortie risque d'être un brin tardive, mais... c'est toujours beau de rêver !. On se consolera avec un hayon qui rentre dans la carrosserie et un intérieur optimisé pour 5 personnes et leurs affaires, avec d'astucieux rangements.