Le gonfleur électrique pour voiture, vélo, bouée, ballon de Xiaomi à son prix le plus bas !

Le gonfleur électrique de Xiaomi dès 47€ !

Caractéristiques complètes

• Nouveau mode de scooter électrique

• Fourni avec un adaptateur de buse d'air à connexion rapide

• Augmentation d'environ 25 % de la vitesse de remplissage par rapport à la • Mijia compresseur à air portatif 1S

• Jusqu'à 10 remplissages de pneus en continu avec une charge complète

4-segment battery level display on the screen

• Un éclairage nettement plus lumineux LED

• 150 PSI Haute Précision, il ne faut que 20 secondes pour passer de 0 Psi à 150 Psi

• 6 types de modes gonflables peuvent être librement commutés, adaptés à toutes sortes de personnes

• Port de charge de type-C ( Conseils : Le câble de charge de type C et l'adaptateur secteur ne sont pas inclus dans l'emballage)

• Capteur de pression d'air amélioré en puce numérique, la précision de détection de la pression des pneus est augmentée à ± 1 psi *

• Pompe de dissipation thermique des pneus

• Chargé à la pression prédéfinie et arrêté

• Affichage numérique et test de la pression des pneus

• Pompe à air portable et sûre

• Puissant et polyvalent

L'arrivée des gonfleurs électrique a changé la vie de nombreux particuliers.. Mieux encore, leur prix ne cesse de baisser !, ce qui est suffisant pour la quasi-totalité des usages (vélo, moto, voiture, ballon...). Il y a même un, idéal dans les garages, caves etc., même si (soyons honnête), cela reste assez lent comparé à un vrai compresseur branché sur prise ou allume-cigare.: vous pouvez utilisez le chargeur de votre Mac/iPhone pour le charger !