Comment Volkswagen va installer 150 stations de charge en 1 an avec Electrify France

150 stations en 1 an avec Electrify France

Le communiqué de Volkswagen

Volkswagen Group France est également convaincu qu’il est indispensable de pouvoir proposer aux utilisateurs de véhicules électriques des stations de recharge HPC (recharge rapide) au quotidien, loin des grands axes, pour différentes raisons. Tout d’abord, le parc roulant de véhicules électriques est en croissance exponentielle. Il a franchi le cap du million de véhicules sur nos routes fin 2022 et la part de marché de l’électrique a dépassé pour la 1ère fois celle du diesel en juin 2023 avec 15.1% contre 13.4%.



De plus, la possibilité de recharger 150 à 200 kms d’autonomie en 15-20mn est un réel besoin, même en agglomération. Pour rappel, 50% des français n’ont pas de place de parking dédiée leur permettant de se charger à leur domicile.



C’est la raison pour laquelle Volkswagen Group France a décidé de lancer en 2022 un projet ambitieux de réseau de recharge au sein de ses réseaux de distribution représentant les marques Volkswagen, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Audi, SEAT, CUPRA, et Škoda.

Le constructeur a décidé de déployer