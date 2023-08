Polestar 4 autonome, drag-race, zinc-air, dégradation des batteries et Tesla Hardware 4

sans les mains

Elon Musk rassure sur le Hardware 3

avec un décalage de 6 mois

Hyundai et Mercedes veulent des SuperCharger

Des batteries zinc-air ?

Supercharge ou charge lente ?

Des vélos et trottinettes bannies aux USA ?

Drag-Race : les allemands toujours devant ?

On parle ici de. Polestar, comme LiDAR, va utiliser des LiDAR compacts, mais ces accessoires coûtent cher et ont même conduit Volvo à décaler la sortie de certains modèles.Récemment,. Pourtant, sur Twitter/X, Musk tente de rassurer ces derniers : le FSD (conduite 100% autonome, actuellement en beta-test aux USA), serait avant tout optimisé pour le Hardware 3,(en retard) pour le Hardware 4. En clair, pas de jaloux... pour l'instant.Limitées à la Corée,. Quant à Mercedes, l'allemand est encore loin des 2500 points de charges annoncés :, à Atlanta, Chengdu (Chine), et Mannheim, en Allemagne.Des chercheurs de l'Université Edith Cowan (Australie), auraient mis au point des batteries ayant une. Mieux encore, elles seraient plus stables chimiquement. En revanche, les électrodes se dégraderaient avec le temps, rendant les batteries moins efficaces, et elles seraient aussi moins capables dans les basses températures.Alors que Tesla déclarait récemment queprouve ici que la différence entre des utilisateurs adeptes réguliers de la SuperCharge et ceux utilisant majoritairement une charge lente... serait quasi nulle.. Il faut dire que Tesla possède un vrai savoir-faire en la matière, avec un système de mise en température permettant de préserver au moins les batteries.. En cause, les quelques (très rares) cas d'incendies durant la charge qui auraient déjà détruit des appartements entiers. Autre source de mécontentement, les collisions entre piétons et VAE, éternel débat autour du partage de l'espace. Dans un pays où la voiture est toujours largement plébiscitée, il est vraiment dommage -tout comme à Paris- de ne pas traiter les problèmes au cas par cas, plutôt que de tout interdire dès le moindre petit souci.Dans cette compétition en ligne droite, on retrouve. Nos 4 candidates ont toutes au moins 600 Ch et 800NM de couple.