Model 3 2023, Hyundai stérilise l'iPhone, ID.Buzz California & Ford Explorer en retard, Rivian...

D'après le magazine en ligne chinois JRJ,. Voilà qui coïncide avec les délais de livraison qui se sont rallongés ces derniers jours, portés à... octobre/novembre, comme c'est étrange ! Outre une calandre revue et un design qui évolue aussi à l'arrière, les rumeurs évoquaient(et une meilleure autonomie) ou encore des prix en baisse...Mieux, pour les plus hypochondriaques ascendent Covid que certains sont devenus (je me surprends à laver mon iPhone plus souvent), le constructeur propose. Ne riez-pas, il y en a plus sur votre iPhone que sur la cuvette des toilettes (qui est en fait assezmais cet exemple marque souvent les esprits).. En revanche, l'inflation continue chez le groupe coréen, avec des tarifs qui s'annoncent autour des 50 000€ (prix de base), disponibilité prévue mi-2024. Aucune version électrique ne semble encore au programme, mais c'est logique, le SUV se destiné à un marché mondial, pas seulement à nos contrées si restrictives sur les motorisations.Manque de chance, les deux ne devraient pas voir le jour de sitôt.L'usine de Cologne ne serait pas encore prête le le media local. Voilà qui risque de faire du mal au constructeur, dont les ventes de Mustang Mach-E sont apparemment en forte baisse depuis le début de l'année. Pourtant, en reposant sur la même plateforme que l'ID.4, Ford espérait pouvoir rapidement proposer un SUV plus abordable à ses clients.Du côté de Volkswagen,: le constructeur estime (d'après une interview dans Edison media) quemasse limite pour exiger un permis poids-lourd en Europe. Mais la vraie raison ne serait-elle pas plutôt du côté de l'autonomie et de l'efficience ?, sans parler de l'absence de V2L, rédhibitoire sur un tel engin.Celui qu'on nomme souvent le, en partie car il a été fondé par d'anciens de la marque, y compris des ingénieurs d'Apple, gagne les faveurs de Dan Ives, analyste chez Wedbush., une position renforcée par les derniers résultats, bien au dessus des prévisions -12 640 livraisons ce trimestres, soit une hausse de 50%Si tout se passe bien,. La perte nette par voiture vendue est passée de 67 329 à $32 595, atteignant même $157 000 plus quelques mois en amont : attention, ces chiffres sont tout à fait normaux chez un jeune constructeur, obligé d'investir et de vendrele temps de diminuer ses coûts de production.