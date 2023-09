Le Cybertruck trop gros pour un SuperCharger, un smartphone Polestar et des Tesla Haters...

Un smartphone Polestar

Le Cybertruck trop gros pour les SuperCharger

RC Engineering Prototype

SuperChargers v4

La nouvelle Model 3 très observée par la concurrence

inspecté

Un Tesla-haster pris en flagrant délit

Alors que la Polestar 4 va débarquer sur le marché chinois en décembre prochain, le constructeur va lui greffer un téléphone ! Thomas Ingenlath, CEO de la marque, a-constructeur un peu en retrait ces dernières années, notamment éclipsé par le succès de Xiaomi., avec une version spéciale de l'OS FlyMe aux couleurs de Polestar et quelques fonctionnalités spécifiques pour la voiture. Reste à savoir ce que proposera effectivement ce modèle, car l'application Polestar (disponible sur iOS et Android) gère déjà quantité de fonctionnalités , comme la clef sur smartphone, le préconditionnement etc. et Polestar n'a encore fourni aucun détail technique., étiqueté(prototype en phase finale) en train de charger à un SuperCharger de la marque. Problème,. Sa grosse benne et sa trappe située à l'arrière gauche (comme sur toutes les Tesla) sont en effet assez inadaptées au regard du câble et de la position de la borne.On peut même voir... alors imaginez avec des accessoires ! Il faudra sûrement tout enlever pour se charger. Tesla déploie actuellement ses, plus longs, mieux positionnés et plus adaptés au Cybertruck.Et la voiture semble beaucoup attirer... la concurrence. Récemment, c'estqui ade près la voiture avec ses troupes à côté.Chez lesaussi, on est allé jeté un oeil chez Tesla. Sur la photo ci-dessus (Merci Raphaelle ), on aperçois, à la tête du design chez Renault... pas vraiment enchanté de la découverte, si l'on en croit les traits de leur visage.. Si ce genre de vidéo n'est malheureusement pas si rare sur les réseaux sociaux, on s'étonne que les constructeurs premium n'aient toujours pas copié cette fonctionnalité si pratique. Seul Rivian propose un vrai mode sentinelle pour le moment alors que BMW ne sait que prendre. .. des photos et à la demande du propriétaire.