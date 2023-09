Données personnelles : votre voiture connectée vous espionne !

Un vrai trafic de données personnelles !

Les voitures sont le pire produit que nous ayons jamais testé pour la protection des données personnelles

Le consentement, "juste une illusion" ?

simple demande

Une mauvaise note pour tous !

digne de confiance

Some not-so-fun facts about these rankings

La fondation, basée à San Francisco, a examiné avec attention les modèles des 25 marques les plus populaires du marché., affirme la fondation qui s’est déjà penchée sur les smartwatchs, les enceintes connectées ou encore -dans un autre style très en vogue- les applications de méditation., un exercice assez laborieux puisque 17 des 25 marques étudiées sur 5 pays (USA, Allemagne, Corée du Sud, France et Japon) ont fait l'objet, ces trois dernières années, de fuites et piratages.En pratique, les constructeurs automobiles récupèreraient(comme par exemple le logiciel de navigation ou la radio en streaming).Le système permettrait aussi de récupérer des données provenant d’un smartphone s’il est connecté ou -mieux- si son utilisateur a téléchargé l’application du constructeur. On y retrouverait, comme le domicile, les coordonnées des praticiens, les lieux habituels où les conducteurs se rendent et même des infos en lien avec leur activité sexuelle (apparemment seule Nissan sera concernée par ce dernier point)...Apparemment,On apprend que 84% des constructeurs évoquent la possibilité de partager les informations recueillies, et 76% celle de les vendre. Plus alarmant, 92 % des constructeurs automobiles ne donnent que peu ou pas de contrôle aux conducteurs sur leurs données personnelles. Enfin, 56 % partageront les informations personnelles recueillies avec le gouvernement ou les forces de l'ordre surDe quoi s'interroger sur les annonces de certains constructeurs désirant se séparer de CarPlay. Certains pourraient penser qu'Apple est trop protectrice des données et que cela pourrait en gêner plus d'un.Enfin,Mais il convient tout de même de relativiser ces critiques pour. En effet, par le passé, la firme a effectivement été plusieurs fois mise en cause pour les dysfonctionnements de son logiciel d'aide à la conduite (mais d'autres constructeurs également).Par exemple, en juin 2022, un rapport de l'Agence américaine de la sécurité routière (NHTSA) avait répertorié 273 accidents impliquant des Tesla dans lesquels le programme était actif durant les 30 secondes avant l'événement, et 877 accidents au total.Le ministère américain de la Justice a également ouvert une enquête sur le sujet pour démêler le vrai du faux, selon un document boursier publié fin janvier.Enfin, l'étude propose une section intitulée, listant toutes les horreurs constatées. Notons au passage que toutes les firmes ont signé une charte de transparence de l'Alliance for automotive innovation, sauf Tesla, Renault et Dacia.Tout à la fin de la page , Mozilla -qui a bien conscience qu'en réalité personne ne lit les CGV et encore moins les parties relatives à la collecte de données- propose de signer sa pétition.