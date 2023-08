Détestez-vous vraiment la voiture électrique ? (sondage)

54% des propriétaires de VE regrettent leur achat... vraiment ?

en ce 1er août, les prix de l’électricité augmentent de 10% suite à la fin du bouclier tarifaire, les tensions sur le marché de l'électricité alimentent les regrets liés à l'achat d'un véhicule électrique (VE).[...] 54% des propriétaires de VE disent regretter leur achat à cause de la hausse des prix de l'électricité, selon une enquête YouGov menée par la startup danoise Monta, experte dans la gestion de bornes de recharge.

l'étude

Les récentes augmentations des coûts d'utilisation d'un VE/Hybride rechargeable vous ont-elles fait regretter l'achat/la location d'un VE/Hybride rechargeable ?

Oui, beaucoup

Oui, en partie

source

Les Suisses sceptiques sur les voitures électriques

Quelle est votre position fondamentale concernant l’achat d’une voiture électrique ?

Je ne sait pas

scepticisme

Un sondage de grande envergure sur la voiture électrique

Il y a quelques semaines,, commettant toutes les fautes possibles durant le trajet... Quelques semaines plus tard, c'estsans charge rapide pour relier Paris à Marseille... 1H30 à chaque arrêt ! Et je vous épargne les nombreux articles sur la prétendue autonomie mensongère des Tesla , qui sont pourtant parmi les rares véhicules à dépasser les 400Km à 130Km/h à des tarifs Dévoilée par Monta au début du mois , cette firme danoise déclarait alors qu'. Déjà,en question mélange hybrides et véhicules 100% électriques, ce qui biaise totalement l'affirmation citée plus haut. Ensuite, elle a étéannoncée en France. Enfin, la question était précisément la suivante :Et à cette interrogation,. On précisera que les coûts d'utilisation d'un hybride rechargeable inclut, un panel relativement faible et dont on ne connait pas exactement la répartition. Une vaste supercherie, donc, que la plupart de nos confrères ont relayé sans aucune vérification et souvent sans once de sens critique.alors même que l'étude réalisée pour le compte de l'assureur AXA... stipule exactement le contraire !A la questionNos confrères du Temps ont-ils seulement ouvert le PDF ? Dans un pays qui compte plus de 18% des ventes en 100% électrique, len'est pas vraiment le mot le plus adapté !, et que plus les revenus sont élevés, plus le choix de l'électrique s'impose de façon très large -preuve que le tarif semble un critère plus important que celui de la motorisation.Il faut dire que lorsqu'on rencontre des propriétaires de VE, il est rare de les voir déçus de leur achat... c'est même très souvent le contraire.D'expérience, les plus critiques (sur les forums ou ailleurs) sont souvent ceux qui n'en ont jamais essayé.Evidemment,, mais il reste intéressant à analyser, surtout si la participation est large. (Vous êtes déjà plusieurs milliers à avoir répondu aux différentes questions)., n'hésitez pas à participer, que vous ayez (ou non) un véhicule électrique.Et sinon, vous pouvez aussi