Tesla : Model 2 et Robotaxi en approche, ventes européennes, Highland et une nouvelle boite à gants

Le Model 2 au look de Cybertruck ?

Ceci n'est pas le Model 2, mais un mulet Mazda

Tesla domine toujours l'Europe

Une boite à gants magnétique

, pour superviser la conception du premier roadster, à coup de millions de dollars d'investissements. Il aura ensuite fallu attendre encore presque une décennie pour voir arriver la Model S, la premièreTesla de série.D'après une biographie autorisée d'Elon Musk, le projet serait bien en cours, et l'on y apprend même quelques détails intéressants.Musk aurait notamment été assez peu emballé par le véhicule (un peu comme Steve Jobs avec le Mac mini),. D'après le livre, le design aurait puisé son inspiration auprès du Cybertruck, avec un look très futuriste. Il aurait été présenté aux côté duet imaginé il y a presque 10 ans par Musk himself. Toute la question est de savoir quand ces modèles seront effectivement disponibles, car Tesla a pris beaucoup de retard sur ces deux segments de marché, déjà très convoités.Parmi les 234 000 voitures électrifiées écoulées sur le Vieux Continent en juillet (+17%), la part de marché grimpe s'établit donc à 23% durant cette première partie de l'été,, alors que la MG4 est repassée devant la Model 3, dont les ventes s'effritent très nettement. L'arrivée de la nouvelle version inversera-t-elle la tendance malgré des choix assez discutables ? On le verra au prochain trimestre, car les premiers clients pourraient être livrés dès le mois d'octobre si l'on en croit, et à destination des ports européens :En effet, son ouverture nécessite toujours une commande tactile (ou vocale), en l'absence de bouton. En revanche,Plus durable et plus douce, voilà une idée plutôt intéressante, qu'on retrouve d'ailleurs sur les pare-soleils depuis la première Model 3.Il est en revanche assez: au quotidien, c'est vraiment casse-pied de devoir appuyer sur 2 boutons tactiles pour l'ouvrir et l'on aurait espérer une solution plus élégante.