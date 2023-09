Elon Musk veut vous surveiller, Jeep Recon, Rivian prometteur, Taycan et Aryia 4x4, Xiaomi Modena

Elon Musk veut vous surveiller

Musk était convaincu que les mauvais pilotes plutôt que les mauvais logiciels étaient la principale cause de la plupart des accidents. Lors d’une réunion, il a suggéré d’utiliser les données collectées par les caméras de la voiture – dont l’une se trouve à l’intérieur de la voiture et est centrée sur le conducteur – pour prouver qu’il y a eu une erreur du conducteur. L’une des personnes autour de la table, s'est immédiatement opposée. «Nous avons eu des échanges avec l'équipe chargée de la protection de la vie privée à ce sujet», a-t-elle déclaré. "Nous ne pouvons pas associer les flux caméra à un véhicule spécifique, même en cas d'accident, ou du moins c'est ce que disent nos avocats."

La première "vraie" Jeep électrique

Rubicon Trail

Record de réservations pour Rivian

startups de l'électrique

Des records pour les Porsche Taycan et Nissan Arya

Xiaomi Modena

Modena

A la base, elle n'était pas utilisée, mais désormais, elle sert surtout à vérifier l'attention du pilote. Or à l'origine,, c'est ce que l'on apprend dans sa biographique officielle , l'un des parcours off-road les plus difficiles des USA, avec assez d'autonomie pour retourner en ville et se recharger. Dommage pour Jeep que ce soit un Rivian qui ait réussi l'épreuve en premier ! Une version plus civilisée, le Wagoneer S, devrait lui emboiter le pas, avec 600 ch et 600Km d'autonomie.Si l'on en croit les chiffres publiés cet été aux USA,. A titre de comparaison, Lucid n'a reçu que 348 commandes (3789 sur l'année), et la Porsche Taycan (qui n'est plus toute jeune et dont les tarifs sont nettement plus élevés) a dépassé la marque sur 2023. Quant à VinFast, il n'a enregistré que 19 commandes, et seulement 30 pour Fisker.C'est le cas de la(plus haut que le Mt Blanc !) en rejoingnant le sommet du Hongtu Daban au Tibet. La voiture électrique a l'avantage de ne jamais flancher, même en l'absence d'oxygène, ce qui n'est pas le cas du thermique. En revanche, il est amusant de voir qu'une sportive (un peu modifiée) devance désormais les 4x4 sur ce type de challenge.Julie et Chris Ramsey ont déjà réussi à relier le pôle nord aux USA, et se dirigent maintenant vers l'antarctique. La traversée de 27 000 Km débutée en avril se poursuit donc sur tout le continent américain, avec la traversée du Mexique puis de l'Amérique du Sud. L'arrivée au Pôle Sud est prévue d'ici la fin de l'année.Il y a même une photo !Elle devrait êtrepour une disponibilité courant 2024. Son tarif pourrait se situer sous les 40 000€ HT. On n'en sait pas plus, ni sur l'autonomie, la puissance, ou le gabari... mais vu la taille de la batterie, on peut tableret un prix sûrement bien au dessus d'une Tesla.