Deux records en voiture électrique : la ChaineEV au Cap Nord et Lexis Alford autour du monde

zone blanche

La ChaineEV s'attaque au Cap Nord

Tour du Monde en Ford Explorer

Il s'agit d'un voyage épique pour démontrer ce qu'il est possible de faire avec un véhicule électrique, car nous savons que l'autonomie et la recharge sont les deux principales préoccupations des personnes qui envisagent de passer à l'électrique

Lexie mettra le système de recharge à l'épreuve ; si elle peut faire le tour du monde en véhicule électrique, alors n'importe qui peut en utiliser un en Europe au quotidien.

aventure

Elle sera soutenue par une équipe composée d’agents de sécurité, de médecins, de mécaniciens et d'informaticiens, et des évaluations des risques seront effectuées au début de chaque journée. Lexie et son équipe bénéficieront également de l'accompagnement d’un psychologue avant, pendant et après le voyage

ne pas savoir à quoi m'attendre

L'Europe de l'Est en voiture électrique ?

facile

En Europe occidentale, les bornes sont désormais largement dimensionnées pour les grands trajets, mais ilpour être en-y compris en France !L'idée de: disponibilité des bornes, autonomie, vitesse de charge, incidents techniques... les aventuriers de toute sorte commencent donc logiquement à s'intéresser à la voiture électrique avec comme objectif de battre des records, encore impensable quelques années en arrière.Récemment,. Devant l'absence de réseau de charge et de système électrique fiable, ils avaient opté pour des panneaux solaires mobiles... astucieux mais encore très contraignant à l'usage !Partis de Saint-Vincent au Portugal à bord d'une Ioniq 6, JC et Alex sont accompagnés de Charles (fondateur de Weelyke) pour tenter de battre leen 2021.L'équipe a réussi à réunir plusieurs sponsors (Hyundai, ChargeMap et Carplug) mais ce n'était pas forcément le plus difficile ! Entre le manque de sommeil,, car la saison est déjà engagée, les challenges sont nombreux ! On leur souhaite évidemment de réussir et on les suivra avec grand plaisir depuis leur compte Instagram :Après Aloha Wanderwell et sa Ford Model T qui a fait le tour du monde en 1920 dans des conditions franchement pas faciles, c'est au tour deEt pour une grande partie du trajet, ce sera un vrai défi que de trouver des système de charge rapide, cette chère Lexis risque de devoir se brancher sur des prises lentes et prendre son mal en patience..., a déclaré Martin Sander, directeur général de Ford Model e Europe., qui risque de perdre un peu en saveur lorsque la marque en dévoile les coulissesOn est quand-même loin d'Aloha Wanderwell !, voilà qui ne fait pas très sérieux pour un voyage qui se prépare normalement minutieusement en amont.Trêve de moqueries, pour battre un record, il faut quand-même de l'organisation, des équipes et l'on comprend aussi qu'il s'agisse-pas question de rater le record ! Réelle aventure ou pas, cette mise en lumière permet aussi d'éveiller un peu les consciences dans des pays (notamment en Asie, Amérique du Sud ou en Europe de l'Est) qui peinent à faire la transition depuis le thermique.Vous êtes d'ailleurs, mais bien aidée par le réseau de charge Tesla récemment arrivé en Pologne. On s'est d'ailleurs mis au défi de, histoire de voir si c'est aussi... rendez-vous dans quelques mois !