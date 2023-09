Tesla offre l'accès à son app aux loueurs (comme Hertz)

L'app Tesla pour les voitures de location

Un simple QRCode à scanner

Tesla Model Y ou Skoda Enyaq ?

, avec une app ou des clefs sous forme de carte par exemple.pour gérer l'accès au véhicule, ce qui n'est pas toujours pratique pour l'utilisation d'un véhicule électrique au quotidien.Sur une voiture électrique,... autant d'information utiles qui peuvent faire gagner un temps précieux.Vous pouvez aussi, chercher un chargeur... Bref, l'absence d'application est devenue carrément pénalisante de nos jours., ce qui en fait l'un des plus gros loueurs de Model 3 et Model Y dans tous les USA. Cette force de frappe a poussé la marque à fournir un accès spécifique aux loueurs, dont la configuration est ultra simple.Il suffit en effet deet la voiture est immédiatement ajoutée dans l'app mobile.Avec un développement si spécifique, on imagine que oui. Aux USA, la plupart des loueurs proposent des Model 3 et Y à leurs clients. En Europe, c'est encore assez variable suivant les pays, et la disponibilité est parfois limitée.Par ici notre comparatif entre une Tesla Model Y et un Skoda Enyaq RS IV