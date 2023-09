Quel est le point commun entre le Tesla Cybertruck, Oracle et la police US ?

Le Tesla Cybertruck taillé pour la police ?

Notre voiture de police nouvelle génération sortira très bientôt. C'est ma voiture de police préférée. En fait, c’est ma voiture préférée tout court. C'est la voiture préférée d'Elon aussi ! C'est incroyable. J’en sais trop sur lui, certaines choses restent encore secrètes, mais il faut savoir qu'il est incroyablement sûr, très rapide, notamment grâce à sa carrosserie en acier inoxydable.

Oracle partenaire de la police, Ellison partenaire de Tesla

toutes les caméras nécessaires et les écrans

Pourtant, ce n'est une blague,avec tout l'appareillage des patrouilles américaines.Hier,, les spectateurs ont eu la surprise de voir arriver un Cybertruck sur scène, avec l'équipement complet des forces de l'ordre.et un proche d'Elon Musk. Il suit donc avec intérêt tous les faits et gestes de Tesla, dont il est par ailleurs actionnaire.Quant à Oracle, la société qu'il a fondé et dont il est toujours le CTO et le président, elle, comme l'enregistrement des caméras des véhicules de terrain., car il possèdeprécise Ellison, qui semble en mesure de reprendre les flux vidéo de la voiture pour les enregistrements inhérents aux interventions des policiers et les afficher sur la grande dalle centrale. Cela signifie en outre. D'ailleurs, d'autres véhicules de la marque seraient déjà équipés d'un tel système en Californie., la Somerset PD a été la première à commancer un Model Y, estimant que le véhicule serait ultra-économique sur 10 ans, permettant de leur faire gagner 80 000$ essentiellement en maintenance et en carburant.