La voiture électrique d'Apple au point mort ?

Apple doit investir dans un constructeur existant !

Le développement de l’Apple Car semble avoir perdu toute visibilité pour le moment. Si Apple n’adopte pas une stratégie d’acquisition pour entrer sur le marché automobile, je doute que l’Apple Car puisse entrer en production de masse dans les prochaines années.

Entre les, les réorganisations internes, et surtout, les différents contacts pris par la Pomme chez les sous-traitants et les grandes marques automobile... la question n'était pas de savoiret quelques véhicules mulets pour tester la fameuse conduite autonome. Le patron de cette société écran ne serait autre que Ken Lynch, l'officieux directeur du Projet Titan -de l'Apple Car, donc. Après avoir fait circuler des véhicules bardés de LIDAR (ci-dessous) dans les rues californiennes,(l n'y a pas de vitesses sur une voiture électrique, juste un réducteur... sauf chez Porsche !)Ce soir,quant à la sortie d'un probable véhicule Made In Cupertino. L'an dernier, l'analyste évoquait pourtant 2026 comme possible date de sortie de la voiture (il était même question de 2023 dès 2018....).D'après Kuo,. Sans avancer de réelles sources, ces déclarations font plus penser à un sentiment personnel qu'à une information tirée des chaînes de production, ce qui est assez rare de sa part.En clair,. Il est vrai que malgré un R&D qui occuperait un millier de personnes à plein temps (une paille dans le monde automobile), Apple ne possède encore aucune usine, pas le moindre savoir-faire dans le domaine et peine déjà à nous des partenariats fiable pour ses propres intégration -où est donc passé CarPlay 2.0 ?sans un partenaire de choix. Il fut un temps question de Hyundai , puis de Foxconn , mais d'autres -comme Fisker ou encore Lucid- tendent à prouver qu'on ne s'improvise pas constructeur automobile en quelques années seulement. Même Tesla a mis une bonne décennie à présenter sa Model S et encore une petite décennie pour la Model 3.