Zero Motorcycles FXE : une moto urbaine électrique accessible avec le permis B

Tesla des motos électriques

Zero Motorcycles FXE

Être la marque qui a défini la catégorie nous impose l'obligation de continuer à faire avancer l'innovation dans le segment des motos électriques. Notre position de leader s'accompagne également de la responsabilité d'élever la forme et la fonction de la moto moderne et pourquoi pas enflammer les passions d'une toute nouvelle manière pour certain des motards. La FXE offre véritablement les caractéristiques de conception, de technologie et d'expérience de conduite que l'on attend de la moto du futur.

106Nm de couple !

161km d'autonomie

Pour le look de cette FXE, le constructeur américain a confié les rênes au bureau d'étude primé Huge Design basé en Californie, et. La FXE rappelle dès le premier coup d'œil l'esprit supermotard et donne envie d'en prendre le guidon pour aller s'aérer l'esprit en laissant défiler le ruban de bitume sous ses roues.Cet esprit sportif est bien présent mais sans compromettre l'ergonomie et le confort pour autant avec. Les capacités de la FXE sont renforcées par des suspensions Showa de qualité, des pneus Pirelli Diablo Rosso II (en 110/70-17 à l'avant et 140/70-17 à l'arrière) et un système de freins à disque J.Juan couplé àLe poids reste tout à fait contenu puisque, ce qui permettra de rassurer les novices et de faciliter les manœuvres à l'arrêt. La FXE est équipée de feux à LED à l'avant comme à l'arrière, d'un écran TFT couleur de 5 pouces, et une application permet de recevoir des notifications et de consulter et de paramétrer de nombreux paramètres liés à la conduite, comme la vitesse max, le couple, mais aussi à la régénération de la batterie. Selon Sam Paschel, P-DG de Zero Motorcycles :Niveau motorisation, la FXE sort le grand jeu pour un équivalent 125 cm³ avec(environ 15ch) dans sa version adaptée au permis B et jusqu'à 15kW (21ch) pour le modèle le plus puissant. La puissance en pic atteint 33kW (soit 44ch) et(à titre d'exemple une Ducati Hypermotard 950 RVE offre 96Nm pour un poids à sec de 178kg !)En France, vous pourrez piloter la version 11kWaprès une période de formation obligatoire de 7 heures. La FXE propose en sus une certaine facilité de conduite puisque les pilotes n'auront pas à gérer d'embrayage ni de boîte de vitesse, en faisant un parfait compagnon quelle que soit votre expérience en moto.La batterie Z-Force lithium-ion de 6,3 kWh (7,2 kWh de capacité maximale) offre. Cette autonomie devrait ainsi permettre d'évoluer sereinement en ville, territoire de jeu idéal pour ce type de machine.Le système de charge intégré de 650W permet de faire le plein d'énergie en un peu plus de 9 heures, et lCette moto propose ainsi, le tout en affichant un poids contenu permettant de prendre du plaisir en toute sécurité à son guidon et d'affronter sereinement la jungle urbaine.