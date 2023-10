Ivre, Elon Musk vend un pack de 2 bières Tesla à un tarif délirant !

Voici la Cyberbière de Tesla

Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait la facture !

Haha Yes

A la vôtre, sirotez, recommencez. L'ensemble Tesla CyberBeer et CyberStein en édition limitée célèbre l'exosquelette angulaire du Cybertruck. Comprend deux bouteilles de Tesla CyberBeer, une Helles Lager avec du houblon noble européen Saaz et du Hallertau Mittlefruh. Accentuée par des notes d'herbes et d'épices et des arômes plus notables de thé et d'agrumes, chaque bouteille présente un manchon noir brillant avec un filigrane CyberBeer (qui semble encore meilleur réfrigéré). Les deux chopes à bière en céramique noire mate ont été émaillées et cuites pour refléter la forme du Cybertruck et finies avec un intérieur brillant et le logo Tesla emblématique.

Boire un petit coup (marketing) c'est agréable

Après les planches de surf, les sifflets , des petites cuillères, un micro pour karaoké , des bouteilles de Tequila, et une première série de bières célébrant l'ouverture de sa Gigafactory en Allemagne,S'il semble que le pack arrivera après l'Oktoberfest, les premières livraisons étant prévues pour fin octobre, les amateurs de Tesla et de bière en édition limitée pourront s'offrirIl faudra peut-être déboucher quelques bouteilles au préalable avant de faire sienne la fameuse phrase d'Alfred de Musset et dégainer sa carte bancaire pourLes bouteilles reprennentvous souhaitant une bonne dégustation que l'on retrouve sur la facture une fois l'achat d'une Tesla confirmé (lui-même repris du même de la bestiole et son fameux slogan). Voici le message accompagnant le produit sur la page officielle.Attention toutefois,, et il faudra faire preuve d'imagination ou avoir des connaissances dans d'autres contrées si vous voulez réellement vous offrir ces bières et chopes hors de prix afin, qui sait, de pouvoir un jour les siroter accoudé négligemment à votre Cybertruck flambant neuf.