Tesla : le Cybertruck sortira le 30 novembre, l'action en dent de scie

L'action Tesla s'effondre

Le Tesla Cybertruck sortira le 30 novembre

La première marque automobile 100% électrique affiche pourtant, mais la marge opérationnelle est en chute libre. Quant au Cybertruck, il sortira bien cette année..., un chiffre déjà très impressionnant au regard de certains constructeurs historiques, comme Volvo (615 121 en 2022, et même Mercedes avec 2 millions par an, en moyenne.Pourtant,cette semaine :, la firme d'Elon Musk est plutôt bien positionné pour ce troisième trimestre, bien qu'un peu en dessous des anticipations -les analystes prévoyaient un chiffre autour de 23,9 milliards.Le problème, c'est que. Quant à la croissance, elle est tout de même de 9%, mais il s'agit du taux le plus faible depuis trois ans., alors que les analystes tablaient plutôt sur 77 centimes. Tesla se normalise, en quelques sortes, pour reprendre les mots d'un célèbre PDG automobile français.Reste que l'entreprise affiche une très bonne santé financière, avec un cash-flow. Même chose sur le segment des citadines, où la Model 2 se fait attendre.. La Gigafactory Texas, où est produit le véhicule, devrait pouvoir en sortir 125 000 par an ! A titre de comparaison, la Gigafactory Shanghai produit 950 000 véhicules. On ne sait pas encore si ce modèle sera distribué en Europe, mais il semble acquis que les américains seront servis les premiers, du moins durant la première année de production.