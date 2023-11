Tesla Cybertruck : longueur, V2L, poids à vide... on sait tout !

Du V2L et des prises 220V !

Toutes les specs du Tesla Cybertruck

• Longueur totale : 5,66m



• Largeur : (sans rétroviseurs) : 2,02m



• Hauteur : (réglage moyen) : 1,79m



• Empattement : 3,6m



• Poids avec Double moteur : 3025Kg



• Poids avec Tri-moteur : 3125Kg



• Capacité de remorquage : 4989Kg



• Poids maximum à la fourche d'attelage : 503 Kg



• Longueur de la benne: 1,8m



• Largeur de la benne: 1,29m



• Volume du Frunk : 201L



• Poids dans le frunk : 190Kg

A voir également

entre temps, notamment face à la concurrence de plus en plus étoffée.D'après la chaîne TFLEV (une référence du monde du 4x4), le Cybertruck embarquerait(le standard aux USA).Cela reste presque aussi bien que Rivian (voir notre essai) (3x110V - 1800W max) mais. Chez Ford, on se vante souvent de pouvoir alimenter un chantier et même une maison en cas de coupure de courant. Ici, on pourra au moins brancher une perceuse et quelques gros spots, mais pas question de dépanner une autre voiture électrique ou d'alimenter toute une habitation.Finalement, avec 5,66m de long, il est(5,91m) et un peu plus long que le Rivian R1T (5,51m). Un Ford Ranger 2023 -largement écoulé en Europe- mesure 5,37m, pas si loin, donc !En revanche,, même si la législation est en train d'évoluer pour pousser le permis poids-lourd au delà de 4,25 tonnes sur les VE. La directive européenne peine pourtant à passer en France, où les fédérations font pression pour conserver la valeurs actuelles.D'ailleurs, avec un châssis en aluminium et une carrosserie en Inox, on se demande bien où se trouve toute cette masse supplémentaire ! Dans les batteries ? Sans doute, car pour conserver une autonomie raisonnable (au moins 500 à 600Km), il faudraitpour les versions les plus lourdes.