Ce magnifique SuperChargeur "Lounge" de Mercedes va faire fantasmer les fanboys Tesla !

service premium

Tesla, précurseur des recharges "sympas"

Mercedes mise sur une ambiance feutrée

• Des bornes de 400 kW à profusion,

• Une ouverture à tous les véhicules,

• Des lounges pour se restaurer, se reposer, travailler et aller aux toilettes

• Un haut-vent pour se protéger du soleil et des intempéries (ne riez pas, les bornes abritées sont encore rares)

La scène devient assez caustique,(c'est du vécu), alors que les clients d'une Tesla Model 3 peuvent tranquillement siroter leur cocktail dans un hôtel 4 étoiles en attendant la fin de la charge. La notion den'est clairement pas en adéquation avec le tarif du véhicule !C'est parfois tellement prenant qu'on se plait à rester quelques minutes de plus pour finir sa vidéo ou sa partie de jeu vidéo., qui offrent souvent des services de restauration, des toilettes, des lounges pour travailler et même parfois des animations (massage, piscine) pour les plus luxueux. Paradoxalement, certains regrettent parfois de ne pas en trouver assez sur les aires, car il faut alors sortir de l'autoroute pour s'y rendre.L'emplacement sera sur East Hollywood, au 7001 W. Santa Monica Boulevard.Autour des 32 bornes, le site offriraFinalement, la charge sera peut-être trop rapide pour profiter du lieu, espérons qu'il sera possible d'aller débrancher la voiture en cours de dîner pour s'éviter des frais supplémentaires ! L'ouverture pourrait avoir lieu courant 2024.En Europe,. On y trouve un bâtiment accessible 24H/24, avec babyfoot, distributeurs, toilettes, internet, canapés et même, une balançoire ! J'en avais même fait un TikTok :Mercedes-Benz a donc lancé(où se situent d'ailleurs le QG américain). Il s'agit en fait d'une collaboration avec le prestataire MN8 Energy qui va déployer 400 hubs similaires dans tous les USA d'ici la fin de la décennie.On y, d'ailleurs il sera intéressant de voir à quel point le mobilier résiste à tout ce passage, surtout s'il n'y a pas de personnel présent H24. Les plus taquins pourront même se demander si ce type de lieu aurait sa place dans nos contrées, où le respect du matériel n'est pas toujours une évidence.