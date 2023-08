Les prix du Kona électrique, la Mini à la Gamescom, un cinéma Tesla et les prix de l'ID.7

Les prix du Kona électrique

En revanche, pas de charge ultra-rapide, elle reste limitée à 80/11kW en DC/AC.Pour accueillir tout cet espace (y compris le frunk), le nouveau Kona passe de 4,20 à 4,35 mètres en longueur, ce qui le rend moins pratique en ville.La version Premium est affichée à 47 250 €, avec affichage tête-haute, angles morts, assistance à la sortie et prises 220V. Par contre, avec les jantes 19" (Premium), l'autonomie fond à 454 km !. On retrouve donc un écran rond, mais géant (24cm de diamètre) fourni par Samsung, très coloré et central.Pour rappel, le système embarqué sera unen fait basé sur Android Open Source Project (AOSP). Pas de services Google, donc, mais l'ensemble devrait être fluide et réactif. L'écran rond n'est pas idéal pour la navigation, mais-mais sans sous-menus, si chers à BMW. Et pour compléter le tout, un afficheur tête-haute (en option) permettra au conducteur de se concentrer sur la route. Mini promet une grande personnalisation et une connectivité complète (app mobile, CarPlay...). Le positionnement est donc assez bon, pour cette berline dont l'efficience devrait être un peu meilleure que les ID.4 et autres SUV lourdos du groupe. Reprenant la plateforme MEB (ID.3, ID.4...), elle se distingue par, cette berline familiale de 4,96 mètres de long offre entre 615 km et 700Km, grâce à deux packs de batterie de 77kWh net (comme l'ID.4) ou 86 kWh -inédite.Autre nouveauté,(on espère) faire baisser un peu les temps passés sur ls bornes, souvent un peu longuets. Contrairement à la Tesla Model 3, elle offre un vrai hayon, mais pas de frunk.(presque aussi bien que l'ID.4)., car les câbles de charge se retrouvent toujours dans un sous-coffre difficilement accessible. A l'intérieur, pas de révolution, mais l'écran grandit un peu, sauf que l'interface semble toujours la même : on retrouve le système de l'ID.4 avec l'antique GPS et la navigation dans les menus très peu ergonomique. D'ailleurs,, qu'il faudra donc régler via l'écran -comme chez Tesla. Les boutons situés sur le volant et sous l'écran semblent toujours aussi problématiques (tactiles et pas toujours éclairés).L'emplacement sera sur East Hollywood, au 7001 W. Santa Monica Boulevard.. Finalement, la charge sera peut-être trop rapide pour profiter du lieu, espérons qu'il sera possible d'aller débrancher la voiture en cours de dîner pour s'éviter des frais supplémentaires ! L'ouverture pourrait avoir lieu courant 2024.