Une nouvelle venue dans le club très fermé des voitures compatibles Car key

Car Key pour les futures Mini ?

Ecran OLED rond et Mini OS 9

Hey Mini

La très courte liste des véhicules compatibles Car key, selon un listing découvert par nos confrères de MacRumors . Ce n'est pas si surprenant puisque Mini est dans l'escarcelle de BMW, le premier constructeur ayant rendu ses véhicules compatibles avec le système. Les heureux élus pourront donc utiliser un iPhone compatible (iPhone 11 et plus récent à l'exception des iPhone SE) ou une Apple Watch (Series 6 et plus récente, mais pas les SE) pour déverrouiller et démarrer leur voiture.et permet de partager la clé numérique stockée dans l'App Cartes avec 16 personnes au maximum (l'utilisateur principal pourra également accorder des droits différents à chacun, par exemple limiter l'usage à l'ouverture de la voiture, mais pas au démarrage).Pour rappel, la nouvelle génération de Mini. Si l'élément central était traditionnellement rond, l'écran restait rectangulaire et souvent d'assez petite taille par rapport à la concurrence. Avec cette nouvelle itération, la donne change avec une dalle tactile occupant toute la surface.En sus de Car Key , la Mini propose desainsi que l'affichage tête haute. Les allergiques au tout tactile seront ravis de voir que l'habitacle conserve quelques boutons physiques sous la console et de nombreuses commandes au volant (ce dernier remplace d'ailleurs la troisième branche par une bande de tissu).Le système embarqué Mini OS 9 s'appuie sur la version Open Source d'Android pour offrirtirant au mieux parti de la dalle OLED ronde. Les mises à jour OTA seront de la partie, ainsi que huit modes d'affichage dont un mode Rétro reprenant les compteurs iconiques à fond blanc du modèle original., par exemple pour patienter pendant la recharge, et la mascotte Spike (le bulldog des pubs de la marque) fera office d'assistant virtuel que l'on convoquera grâce à la requête vocale. La version électrique proposera en sus plusieurs ambiances sonores à l'intérieur comme à l'extérieur, dont le bruit des versions John Cooper Works thermiques.