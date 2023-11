Zenpark, le spécialiste du parking partagé, dévoile une nouvelle fonctionnalité CarPlay

Comment ça marche ?

application mobile

1. À l’arrêt, l’utilisateur ouvre l’application Zenpark sur son téléphone. Il connecte ensuite son iPhone à son véhicule. Dans l’interface CarPlay, il sélectionne l’application Zenpark. À partir de cet instant, sur son tableau de bord, s’affichent ses réservations et ses abonnements en cours et à venir.

2. L’utilisateur clique sur le parking souhaité pour visualiser les horaires de sa réservation ou abonnement. Il lui suffit ensuite de cliquer sur le bouton souhaité pour « Entrer en voiture » ou « Sortir en voiture ». Et voilà, la porte du parking s’ouvre automatiquement.

Pour rappel, Zenpark a pour but d'aider. Pour cela, il suffit d'aller sur le site ou de passer par l'application, de rentrer la ville où l'on cherche à se garer (on peut même réserver en avance pour ses déplacements ou quand on a un train ou un avion à prendre et que l'on doit poser sa voiture quelque part).Pour les propriétaires d’iPhone possédant un véhicule compatible CarPlay,). Tous les parkings Zenpark ayant le moyen d’accèssont donc compatibles. Ce dernier peut être vérifié sur l’application et sur la page web du parking sur le site de Zenpark.Précisons depuis le début de l’année, l’application Zenpark a enregistré 200 000 téléchargements. Une croissance majeure puisque depuis son lancement en 2011, l’application avait enregistré 500 000 téléchargements sur Android (avec une note de 4,6/5) et 557 000 téléchargements sur iOS (avec une note de 4,7/5).