Renault 5 électrique : voici les premières images du modèle de série !

De premières images du modèle de série

400km d'autonomie, 25 000€ !

La Renault 5 E-Tech en miniature

Un sortie à l'automne, un R5 R Pass à 150€

coupe-file

Tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux véhicules électrique ont vu passer les photos du concept Renault préfigurant la Renault 5 électrique de série. La version définitive de la Renault 5 E-Tech devrait être dévoilée officiellement le 26 février prochain lors du salon de Genève, maisLes quelques clichés dévoilés semblent laisser penser que ce modèle de série sera assez proche du concept qui a tant plu au grand public. Non seulement Renault s'appuie enfin sur le design néo-rétro qui a fait le succès des Mini et Fiat 500, mais(auquel elle sera éligible car produite en France à l'usine de Douai). Il s'agit sans doute d'un futur gros succès pour la marque au losange, et il ne serait pas surprenant de voir cette petite R5 pulluler dans nos rues dès la sortie.(c'est plus court qu'une Zoé de 17cm) à l'image de celle dont elle s'inspire. Cela ne l'empêchera pas de se démarquer grâce à un écran sur le capot (voir la première photo illustrant cet article) affichant le pourcentage de la batterie pendant la charge, ou arborant fièrement le logo 5 lorsque le véhicule est rechargé, ainsi qu'avec la charge bidirectionnelle (V2L/V2H) afin d'alimenter un autre appareil à partir de la batterie du véhicule et de redistribuer l'énergie au sein de votre domicile.Renault annonce(dont 50 euros seront reversés au programme Give Me 5. Ce projet de responsabilité sociale dédié aux jeunes générations permet de favoriser l'accès à la pratique sportive)Cette réservation sous un joli nom cache également une petite surprise sous la forme d'une Renault 5 E-Tech miniature au format 1/43e qui vous permettra de patienter avant d'accueillir le modèle en taille réel.