Waze chez Tesla ? Elon Musk préparerait son propre avertisseur de radars !

Un Waze-Like chez Tesla ?

détecteur de radars

Une app communautaire ?

Aller plus loin

Mieux,y compris un planificateur d'itinéraire électrique, absent de CarPlay (même s'il est possible de travailler avec Apple pour que ça marche ). Pourtant, il manque malgré tout quelques applicationsElon Musk a préféré rajouter ses propres fonctionnalités, si l'on en croit un hacker qui a découvert des changement dans le code du constructeur.. Pourquoi je reste au conditionnel ? Car il s'agit d'une simple chaîne de caractère dans un bout de code, rien ne prouve qu'elle sera implémentée réellement dans le véhicule un jour -même si généralement, ce genre de rumeurs se confirme assez vite.Avec des millions de Model 3 et Model Y en circulation, nul doute que Tesla pourrait se suffire de ses propres véhicules, du moins en Californie. Car en France, malgré le nombre croissant de modèles,. Si la Tesla n'avertit que d'un radar sur trois, pas sûr que les utilisateurs coupent l'app de Google de sitôt.A noter que... Si Tesla s'engouffre dans ce domaine, espérons qu'il permettent une véritable interactions pour créer une app communautaire -chez Waze, on peut même confirmer ou infirmer la présence des radars ou des dangers signalés. D'ailleurs, cela manque un peu chez le constructeur :sur l'affichage 3D autour du véhicule !