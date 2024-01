En Suisse, la Tesla Model 3 Highland fait un flop (+ d'autres chiffres rigolos)

Tesla-Land

La Tesla Model 3 fait un flop en 2023

Highland

l'effet bonus

Le premium électrique allemand truste les ventes

La Confédération est. Pas autant qu'en Californie, certes, mais il suffit généralement de quelques minutes pour apercevoir une berline ou un SUV de la marque d'Elon Musk dans les rues de Genève, Lausanne ou Zurich !. Et malgré la sortie du modèle 2024, les ventes ne se sont pas vraiment envolées en fin d'année - il y a eu autant d'unités écoulées au premier qu'au second semestre., soit presque les 2/3 des ventes de Model Y (37 127). Mais la berline a vu son bonus écologique s'en aller depuis le 15 décembre, créant un effet de ventes accélérées sur le dernier trimestre.Bref,et il est probable que la Model 3 voit ses ventes s'effondrer également en France cette année -à moins que Tesla ne parvienne à lancer quelques chaînes de production dans l'usine allemande prochainement ou que les prix baissent.. C'est une sacrée performance pour cette version, qui n'est en fait qu'un ID.4 déguisé à la sauce Skoda, mais beaucoup moins cher et au design souvent jugé plus réussi., une belle remontée pour le groupe Volkswagen ! D'ailleurs, l'ID.3 affiche 2 562 unités en 2023 (presque le double de la Model 3), 2 286 pour sa cousine Cupra Born et 1 852 pour l'ID.4 !, avec un démarrage plutôt correct (il n'a été commercialisé que dans le courant de l'année), c'est bien mieux que l' i4 (659 seulement) ou que le très cher iX (474)(471 pour l'EQE et 295 pour l'EQS ), il faut dire que les tarifs du 100% électrique sont vraiment élevés chez la marque à l'étoile. A contrario,, c'est mieux que la plupart des berlines sportives de plus de 100 000 CHF !Enfin,mais l'électrique semble plutôt bien se porter dans le pays, malgré un réseau de charge cher et assez peu équipé en dehors des grands axes.