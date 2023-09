Robots-Tesla, Cybertruck en U-Turn, des Roadsters abandonnés et un Rivian dans Forza

Robot Optimus ou Tesla Bot

Demi-tour pour le Tesla Cybertruck

Tesla Roadsters abandonnés de retour aux USA

ILS SONT LÀ, On a déchargé 3 conteneurs maritimes en provenance de Chine avec une grue de 45 tonnes. La semaine prochaine, les Roadsters seront soigneusement ouverts, connectés à des ordinateurs portables, des diagnostics seront effectués, des relevés du compteur kilométrique seront enregistrés et analysés pour déterminer l'état de la batterie principale après 13 ans de sommeil. Restez à l'écoute!

Malgré quelques ratés du PPF, il semble que le vernis soit toujours bon ! Des pneus de 2010, des loquets de coffre parfaitement propres et du PPF vieillissant au-dessus des lettres.

Des Rivian dans Forza Horizon

Ils ont toute leur place dans Forza !

Malgré un prototype annoncé comme révolutionnaire, le robot semblait, pas de quoi convaincre même les plus fans d'Elon. Mais dans cette nouvelle vidéo, l'engin semble avoir largement gagné en dynamisme et en réactivité -certains se demandent même s'il ne s'agit pas d'images de synthèse :Pour l'heure, rien de vraiment dingue pour qui suit le monde de la robotique, mais Musk n'a pas arrêté de rétorquer que son bébé étaitChez Tesla, cette opération nécessite souvent 150 manoeuvre (je plaisante à peine), sauf sur le Cybertruck ! Le gros 4x4 américain, ce qui permet de réaliser l'opération presque sur place.Quasiment neufs,. Pour rappel, les véhicules n'avaient encore jamais roulés, ce qui leur confère une certaine valeur (environ 2 millions de dollars), mais au prix de voir leur batterie totalement HS ou leurs circuits électriques en piteux état.Effectivement,. Des rongeurs semblent avoir consommé un certain nombre de câbles, ce qui n'est jamais bon sur un véhicule 100% électrique.a déclaré Gruber Motor Company, qui a racheté les véhicules pour 2 millions de dollars sans les voir, mais qui semble confiant pour les réparation., prêts à parcourir les chemins les plus compliqués -pas de boue et d'ornières, mais plutôt des chemins, les dunes, la jungle et des rivières du Mexique.a déclaré l'éditeur, qui compte pour l'heure surtout des modèles thermiques...