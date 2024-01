Un boitier pour profiter de CarPlay sans fil à 73€ (-18%) !

Le boitier CarlinKit pour CarPlay sans fil à 73€

Une mise en place simple

Bien que certains constructeurs semblent vouloir se passer de CarPlay à l'avenir, il reste extrêmement pratique d'utiliser certaines applications et l'interface du système Apple dans des véhicules plus ou moins récents. Grâce à la dernière version du boîtier CarlinKit,. Le fabricant indique que le boîtier est compatible avec de nombreux constructeurs pour des véhicules commercialisés à partir de 2016.Le boîtier CarlinKit propose une connectivité via un port USB-C et peut être branché à l'aide des câbles fournis, qu'ils soient USB-A ou USB-C.. Une fois le boîtier connecté, il est nécessaire de l'apparier en Bluetooth avant de pouvoir profiter de CarPlay sans fil. Les mises à jour du firmware du CarlinKit peuvent être effectuées via Wi-Fi en saisissant une adresse dans le navigateur de l'iPhone. Le constructeur conseille de ne pas effectuer de mise à jour si le boîtier fonctionne correctement dès le départ.L'achat sur Amazon permet deSi vous avez eu l'occasion de vous procurer ce modèle (ou un équivalent d'une autre marque), n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires.