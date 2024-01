Apple Music Classical, un bon accident sur CarPlay !

Apple Music Classical, un bon crash sur CarPlay

Cette dernière permettait aux utilisateurs d'accéder à l'application, et ce, directement à partir de l'écran de leur véhicule compatible CarPlay.Hier, l'icône de l'application apparaissait bien sur l'écran du véhicule (voir la capture d'écran ci dessous), mais l'utilisation était très capricieuse. Aussi pour limiter le désastre, Apple a du retirer la mise à jour quelques heures plus tard.... Ce qui nous permet de faire(toujours avant de démarrer en application du code de la route) ou de créer une Playlist Apple Music Classical depuis Apple Music.A partir de là, CarPlay prend le relais et l'interface habituelle s'affiche alors à l'écran. Pour autant, il va donc falloir guetter la prochaine mise à jour, sur l'App Store ou les serveurs de Cupertino.Pour autant tous les pays ne sont pas encore servis. Dans un post sur X, la firme californienne -a précisé début janvier qu'Apple Music Classical sera disponible. Cette nouvelle application autonome dédiée à la musique classique a ainsi apporté une gigantesque bibliothèque de plusieurs millions de titres aux abonnés d'Apple Music.