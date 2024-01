Et si le Vision Pro était la nouvelle dynamique d’Apple

600 000 casques Vision Pro pour 2024 ?

Il y a environ 6 mois, le consensus était de 70 000 à 80 000 unités vendues, compte tenu du prix élevé de 3 500 dollars et de l'attention des développeurs. Mais vu l'augmentation rapide au moment des précommandes sur le site Web d'Apple vendredi dernier et sur la base de nos délais de lecture/livraison initiaux, il semble que près de 180 000 unités Vision Pro aient été vendues au cours du week-end, montrant un lancement très impressionnant de Cupertino.

La date de lancement officielle de Vision Pro est vendredi prochain, le 2 février, avec le lancement des démos dans les magasins Apple, ce qui devrait susciter un intérêt supplémentaire de la part des fans, des utilisateurs expérimentés, des développeurs et des technologues dans le monde entier.

environ 230 applications natives sur la plate-forme Vision Pro

doubler pour atteindre près de 500 applications d'ici l'été, à mesure que de plus en plus de développeurs s'engagent dans cette voie pour l'AR/VR

Un Vision Pro 2 LowCost ?

première étape vers une vision technologique beaucoup plus large que Cook & Co. prévoit d'étendre à sa base installée dorée de Cupertino au cours des prochaines années

révise à la hausse tous ses autres chiffres concernant l'entreprise et en particulier l'Apple Vision Pro. Mais pour la suite, la firme est encore plus entousiaste avec des attentes d'environ 600 000 casques Vision Pro pour 2024 par rapport à leur estimation précédente de 460 000. Ainsi, il y aurait environ 230 applications natives sur la plate-forme Vision Pro actuellement et ce chiffre devrait doubler pour atteindre près de 500 applications d'ici l'été, à mesure que de plus en plus de développeurs s'engagent dans cette voie pour l'AR/VR. Et pourquoi pas, deux ou trois modèles permettant à Cupertino de proposer toute une gamme dédiée à la réalité virtuelle. Ceci pourrait ainsi inclure des modèles ressemblant fort à de simples lunettes de soleil, avec en perspective un App Store dédié à l'IA et distinct de tous les magasins d'applications actuels. Ceci permettrait de créer une nouvelle catégorie en plus des iPhone iPad et autres Mac, dans les années qui viennent. Finalement, Wedbush résume la situation en indiquant que le casque est une première étape vers une vision technologique beaucoup plus large que Cook & Co. prévoit d'étendre à sa base installée dorée de Cupertino au cours des prochaines années