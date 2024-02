Tesla améliore le déverrouillage via un smartphone grâce à l'UWB !

Tesla adopte l'UWB sur ses nouveaux modèles

signaux d’identification RF à courte distance

Uniquement sur les nouveaux modèles

Tesla s'est distingué en permettant à ses clients de déverrouiller leurs véhicules sans avoir à emporter de clés physiques traditionnelles, que ce soit avec une simple carte utilisant des(NFC), ou via un smartphone en Bluetooth. Jusque-là, la firme s'appuyait uniquement sur le Bluetooth pour le verrouillage et le déverrouillage avec un smartphone, mais. En effet, l'UWB permet une localisation plus précise que le Bluetooth tout en consommant moins d'énergie,Selon le site Not A Tesla App (merci à notre lecteur JB), la mise à jour 2024.2.3 permet d'activer l'utilisation de l'UWB, pour peu que vous disposiez d'un smartphone compatible (soit chez Apple un iPhone avec une puce U1 ou U2, depuis l'iPhone 11 et à l'exception des iPhone SE). En effet, pour que cela fonctionne, ill faut que le smartphone et le véhicule soient équipés de puces ultra-wideband.Pour en profiter, il faudra se rendre dans l'App Tesla et activer la fonction. Reste à savoir si l'ajout de l'UWB se fera de manière propriétaire, où si le constructeur permettra de profiter d'intégrations plus poussées via les standards liés à l'UWB, comme Car Key chez Apple.