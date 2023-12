Voici la liste officielle des voitures électriques éligibles au bonus écologique 2024 !

Voici la liste de VE éligibles au bonus écologique 2024 !

• Abarth (Fiat) 500

• Audi Q4 45 E-TRON

• BMW Serie 4

• BMW Serie X

• BMW iX1

• BMW iX2

• Citroën E-C4/E-C4 X

• Citroën Ë-Berlingo

• Citroën Jumpy Space Tourer

• Cupra Born 150/170

• DS 3 et DS 3 Crossback

• Fiat E-Doblo

• Fiat 500

• Fiat 600

• Fiat Ulysse

• Hyundai Kona

• Jeep Avenger

• Mazsa MX-30

• Mercedes Classe EQA

• Mercedes Classe EQB

• Mercedes EQT

• Mini

• Nissan Townstar

• Nissan Leaf

• Opel Combo

• Opel Combo-E-Life

• Opel Astra

• Opel Astra Sports-Tourer

• Opel Corsa

• Opel Mokka

• Opel Zafira Life

• Peugeot e-Rifter

• Peugeot e308

• Peugeot e208

• Peugeot e2008

• Peugeot Expert Traveller

• Renault Zoe

• Renault Twingo

• Renault Megane

• Renault Scenic

• Renault Kangoo E-Tech Electric

• Skoda Enyaq

• Skoda Enyaq coupé

• Skoda Enyaq 80

• Skoda Enyaq 60

• Skoda Enyaq 80X

• Smart Fortwo

• Tesla Model Y

• Toyota Proace City Verso Electric

• Volkswagen Up!

• Volkswagen ID.3 Pro 150 KW

• Volkswagen ID.3 Pro 107 KW

• Volkswagen ID.4 Pure 125 KW

• Volkswagen ID.4 Pro 150 KW

• Volkswagen ID.4 Pure 109 KW

• Volkswagen ID.4 Pro 128 KW

• Volkswagen ID.4 Pro 210 KW

• Volkswagen ID.4 GTX 220 KW

• Volskwagen ID.4 Pro 4MOTION 210 KW

• Volkswagen ID.4 GTX 250 KW

• Volkswagen ID.5 Pro 150 KW

• Volkswagen ID.5 Pro 128 KW

• Volkswagen ID.5 Pro 210 KW

• Volkswagen ID.5 GTX 220 KW

• Volkswagen ID.5 GTX 250 KW

• Volkswagen ID.7 Pro 210KW

• Volvo C40

• Volvo XC40

La MG4 dit au revoir au bonus

Des best seller écartés

La nouvelle Model 3 de Tesla n'a plus droit au bonus, ce qui devrait avoir un impact important sur les ventes en France

Le rôle de l'État est d'être aux côtés des Français, autant pour la demande que pour l'offre. S'agissant de la demande, je vous confirme que l'État augmentera ses investissements dans les bonus électriques, la prime à la conversion et le leasing



Attention toutefois à bien vérifier le modèle exacte qui vous intéresse au moment du choix, la liste comprenant des variantes bien précises de certains véhicules. Ces bonus, sur lesquels nous donnerons des précisions avec Agnès Pannier-Runacher dans les semaines à venir, seront réservés désormais aux seuls véhicules qui ont une faible empreinte carbone.



Le contribuable français n'a pas vocation à financer des véhicules électriques qui ont des émissions carbones dans leur production qui ne sont pas satisfaisantes .

L'avis de MAc4Ever

Les équipes du gouvernement se sont penchées sur plusieurs critères afin d'établir. Parmi ces critères, sont pris en compte le type de batterie embarquée, les matériaux utilisés pour la conception, l'empreinte énergétique de l'usine, ainsi que l'impact environnemental de l'éventuel acheminement sur notre territoire. Même si le gouvernent se défend d'une mesure protectionniste, les critères favorisent bien évidemment les modèles produits en Europe.C'était prévisible, certains véhicules trustant les premières places des ventes ont été écartés, commePetite surprise toutefois,grace à sa production au sein de la Gigafactory de Berlin-Brandenburg du constructeur américain. Reste à connaître les termes définitifs du texte officiel, afin de savoir si le plafond de 47 000 euros est toujours d’actualité, ce dont on peut douter vu le tarif de certains modèles de la liste. Selon notre ministre de l'Économie et des Finances :Les nouvelles mesures et la liste des véhicules éligibles au bonus auront un impact certain sur les ventes et les classements des voitures les plus plébiscitées par les Français dans les mois à venir., et si les constructeurs chinois ne vont pas faire un effort supplémentaire afin de rester compétitifs face à une offre européenne aux tarifs souvent plus élevés. Le gouvernement chinois ainsi que les fournisseurs pourraient également réagir en vendant des batteries aux tarifs revus à la hausse, ou encore en pénalisant davantage les véhicules européens sur leur territoire.Avec ce changement amorcé pour les VE sur notre territoire,notamment Citroën avec sa nouvelle ë-C3 débutant à 23 300 euros hors bonus et dont les précommandes semblent bien débuter, ainsi que la future Renault 5 électrique (sans compter la 4L et la Twingo à venir) cochant de nombreuses cases et qui pourrait bien être un best seller en puissance.