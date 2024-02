Podcast "Les Doigts Dans la Prise": la R5 électrique enterre l'Apple Car ! (Avec Cédric et Didier)

Au sommaire de ce numéro des Doigts Dans La Prise,, le triste fiasco de l’Apple Car, abandonnée avant même d’avoir été dévoilée… Dévoilée, justement, la R5 nouvelle époque de Renault, symbole de sa Renaulution. Renault qui signe aussi le modèle sacré voiture de l’année au salon de Genève… un salon d’ailleurs un peu triste, on va y revenir.



Ailleurs dans l’actualité, les ventes de voitures électriques sont un peu en berne en ce début d’année… cela pourrait-il durer, et faut-il s’en inquiéter ?



Et puis, on se parlera de l’hydrogène, qui n’arrête pas de voir son horizon se rétrécir… quand même des constructeurs de poids lourds disent ne plus y croire.



Au micro avec nous dans cet épisode, Didier Pulicani, de Mac4Ever, venu entre autres nous raconter son test du Tesla Cybertruck, monstre séduisant, et déroutant, qui pourrait ne jamais trouver le chemin de l'Europe.