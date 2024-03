Cybertruck : impossible à voler, star des beaux quartiers et bientôt meilleur en off-road

Cybertruck bientôt meilleur en off-road

Cybertruck Lead Engineer

Cybertruck impossible à voler

Cybertruck star des beaux quartiers

Sur le même sujet :

Si vous avez lu ou visionné notre test inédit du Cybertruck , vous savez à quel point cette machine: finitions discutables, positionnement compliqué, il lui manquait aussi beaucoup de fonctions, notamment en off-road ou tout simplement pour la conduite semi-autonome...Lors de l'essai, nous étions par exemple- était indisponible. Pour rappel, verrouiller le différentiel permet de gagner en motricité sur les terrains compliqués, en synchronisant la vitesse et le couple envoyé aux roues (pour schématiser). Sur le Cybertruck,, ce qui évite de recourir à de nombreuses pièces mécaniques, à des fluides etc.Wes Morrill, lechez Tesla, a bien. Cela évitera au véhicule de se planter lamentablement dans la neige ou sur des terrains pas si compliqués... ce qu'on avait pu voir sur les réseaux sociaux dernièrement. Pas de date, mais l'update se fera en OTA, comme souvent chez Tesla.Le patron de Tesla va être ravi de voir que son gros bébé est également difficile à voler et surtout, à pénétrer à l'intérieur. En effet, dans la vidéo ci-dessous, on aperçoit. Si seulement ces vitrages 2.0 pouvaient arriver sur le reste de la gamme... on en serait ravi !Après Lady Gaga , et Travis Scott, c'est au tour de Kim Kardashian de poster une image sur X de sa dernière acquisition, avec un joli covering noir. Peut-être que son blindage naturel est finalement assez recherché chez les célébrités !