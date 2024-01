La petite Tesla à 25 000$ arrivera-t-elle trop tard ?

Un modèle correspondant aux attentes des européens

Une petite Tesla à 25 000$ pour mi-2025

belle, cool et pratique

Redwood

2025 ? Vraiment ?

Trop tard ?

L'Europe est un marché particulier où, ce qui n' a toutefois pas empêché la Model Y de caracoler en tête des ventes. Le catalogue de Tesla pourrait donc paraitre encore plus attrayant sur le vieux continent s'il comprenait une version plus compacte, doublée d'un tarif assez nettement inférieur aux 37 990 euros minimum actuellement demandés pour une Model Y.Tesla planche actuellement sur un tel modèle, ce n'est un secret pour personne, Elon Musk l'ayant déjà évoqué à de nombreuses reprises, notamment lors de sa visite à la GigaFactory de Berlin en novembre dernier, ou sur les réseaux sociaux où le dirigeant la qualifie de. Selon les informations de Reuters recueillies auprès des fournisseurs de Tesla,Il faut toutefois prendre cette estimation de disponibilité avec les pincettes de rigueur. D'expérience,, et les retards sont plus que communs chez le constructeur américain. Ainsi, le Cybertruck présenté en 2019 n'a fait ses premiers tours de roues que 4 ans plus tard . Si l'on prend ce laps de temps comme référence, la petite Tesla (Model 2 ?) qui n'a pas encore été dévoilée officiellement pourrait ne pas arriver avant de longues années. Bien entendu,, mais soyons tout de même prudents quant à la certitude de son arrivée en 2025.D'ici là,avec la Citroën ë-C3 débutant à 23 300 euros hors bonus , ou encore l'attendue Renault 5 E-Tech au design néo-rétro craquant attendue à partie de 25 000 euros (également hors bonus).Si la petite Tesla arrive avec trop de retard,. Reste à voir comment se placera cette nouvelle Tesla, que ce soit au niveau des finitions, de l'écosystème, ou de l'autonomie, point sur lequel la concurrence semble rapidement rattraper son retard.