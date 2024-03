Un nouveau Tesla Model Y à 2 places comme "véhicule de société"

La France compte actuellement un parc roulant d’environ 6,3 millions de véhicules utilitaires, majoritairement alimentés au diesel.​



Face à cette réalité, Tesla a développé un 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹 𝗬 𝟮 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝘀 pourvu d’une capacité de stockage de 2️⃣ 1️⃣5️⃣8️⃣ ​🇱​​🇮​​🇹​​🇷​​🇪​​🇸​ et offrant une autonomie jusqu’à 5️⃣6️⃣5️⃣​🇰​​🇲​ (cycle WLTP). Ce modèle est éligible à la fiscalité des véhicules utilitaires.



💡Cette solution écologique et efficiente offre une alternative supplémentaire à la mobilité professionnelle, que ce soit pour le transport de marchandises ou en tant que véhicule d’intervention.



Le Model Y sera visible en exclusivité dans nos différents Stores de France :​



· Du 4 mars au 18 mars à 🇸​​🇹​​🇷​​🇦​​🇸​​🇧​​🇴​​🇺​​🇷​​🇬​

· Du 18 mars au 1er avril à ​🇱​​🇮​​🇱​​🇱​​🇪​

· Du 1er au 22 avril à 🇵​​🇦​​🇷​​🇮​​🇸​ ​

· Du 22 avril au 6 mai à ​🇷​​🇪​​🇳​​🇳​​🇪​​🇸​ ​🇪​​🇹​ ​🇳​​🇦​​🇳​​🇹​​🇪​​🇸​​

· Du 6 au 20 mai à ​ ​🇧​​🇴​​🇷​​🇩​​🇪​​🇦​​🇺​​🇽​

· Du 20 mai au 3 juin à ​🇹​​🇴​​🇺​​🇱​​🇴​​🇺​​🇸​​🇪​

· Du 3 juin au 17 juin à 🇦​​🇮​​🇽​ ​🇪​​🇳​ ​🇵​​🇷​​🇴​​🇻​​🇪​​🇳​​🇨​​🇪​

· Du 17 juin au 30 juillet à 🇱​​🇾​​🇴​​🇳​



📞 Contactez votre conseiller B2B pour en savoir plus 💻 ou effectuez une demande de contact via notre site