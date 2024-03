La vidéo de la Taycan Turbo GT est une immense publicité pour Apple et son Vision Pro

Nouvelle Taycan Turbo GT : du placement produit Apple !

réimaginer l'expérience de conduite sur circuit

Bonjour, Olivier. Félicitations à vous et à l'équipe Porsche pour le nouveau record que vous avez établi avec ce nouveau véhicule incroyable. C'est ce genre d'étapes extraordinaires qui montre au monde ce qui peut arriver lorsqu'une équipe de personnes incroyablement dévouées se réunit pour innover autour d'une grande idée. Porsche a toujours été connu pour son excellence et nous sommes fiers de voir un certain nombre de nos produits jouer un rôle dans ce que vous faites. C'est vraiment formidable de voir Apple Vision Pro vous aider à réinventer les expériences sur piste.



Je crois profondément que l'informatique spatiale a le potentiel de révolutionner pratiquement tous les secteurs et vous montrez l'une des nombreuses façons dont Apple Vision Pro va rendre l'impossible possible.

Taycan Turbo GT : les spécifications !

• 815 kW / 1108 ch (en boost)

• 580 kW / 789 ch (puissance nominale)

• 0 à 100 km/h en 2,3 secondes ( 2,2 avec la pack Weissach)

• 0 à 200 km/h en 6,6 et 6,4 (Weissach)

• VMax 290 et 305 km/h

• Batterie 98 kWh

• 555 km d’autonomie

Pour fêter la présentation, le constructeur allemand s'est même, très populaire outre-Atlantique.Comme si cela ne suffisait pas, Tim Cook s'est incrusté sur la fin, prétextant être l'invité du CEO de Porsche, Oliver Blume pour une vraie-fausse interview. Cook a évidemment félicité la marque pour son nouveau véhicule et surtout, pour développer tout le potentiel du Vision Pro etPorsche a en effet, et qui permet de suivre toutes les métriques, les vidéos et même le circuit en temps réel depuis le casque.Tim Cook regrette-t-il de n'avoir développé sa propre Apple Car ? En tout cas,Sur le papier, c'est donc un peu moins bon que la Model S Plaid, mais en pratique,, devant une Nissan GT-R (Nismo) par exemple, mais derrière la Rimac Nevera qui garde 7 secondes d'avance ou encore la Porsche 911 GT3.(1:28.213 pour Tesla), un temps vraiment incroyable pour une électrique !Si vous voulez craquer pour la Taycan Turbo GT, il faudratout de même, une paille face à d'autres Hypercars, pas forcément plus rapides...