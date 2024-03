Le premier SuperCharger v4 "Non Tesla" a ouvert ses portes en Angleterre

Le premier SuperCharger v4 "Non Tesla"

Grande nouvelle! Les premiers chargeurs evpoint de @TheEGGroup sont désormais opérationnels chez Asda Express, Uttoxeter. Bénéficiez d'une recharge ultra-rapide et profitez de commodités comme Starbucks et Burger King pendant que vous attendez ! Fier de vous présenter l’avenir de la recharge des véhicules électriques.

An Angleterre,avec les mêmes bornes que la marque d'Elon Musk, mais sous sa propre appellation EVPoint.Maitre, comme ici outre-Manche :La première stationLe groupe prévoit d'équiper ainsi plus de 6000 stations services et avec plus de 20 000 bornes.