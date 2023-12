La Tesla Model 2 à 25 000€ serait déjà bien avancée, selon Elon Musk !

La Tesla Model 2 serait déjà bien avancée

Nous travaillons sur un véhicule électrique à faible coût qui sera fabriqué en très grande quantité. Nous sommes bien avancés pour le moment. Je passe en revue les plans de la chaîne de production chaque semaine. Je pense que la révolution industrielle que représentera cette voiture va époustoufler les gens.

Officiellement annoncée par Elon Musk il y a plusieurs années déjà,(42 990€ sans bonus), on parle d'unenviron.Dans une interview au sujet du Cybertruck avec Sandy Munro (une pointure de l'automobile aux USA), le CEO de Tesla a donné quelques infos sur la Model 2.: avec les Model 3 et Y, la firme est arrivée à baisser les coûts comme jamais sur le segment, à tel point que mêmes les chinoisent n'arrivent pas à rivaliser en terme de rapport qualité/prix -il n'y a qu'à voir la BYD Seal, notamment, qui faitmalgré des qualités notables et un look assez réussi.Il faut le reconnaitre,pour bon nombre de nos concitoyens. Laest aujourd'hui plus proche d'une eC3 ou une R5 électrique , promises entre 15 et 25 000€.D'après Musk,, une formulation toutefois assez vague, étant donné les retards pris par le CEO ces dernières années, entre belles promesses et la réalité. Il a fallu par exemple plus de 4 ans pour produire le premier Cybertruck et le prix final était environ 50% plus élevé qu'annoncé.Le PDG a également confirmé que, puis plus tard à la Gigafactory Mexico. Pas un mot sur l'Europe, pour le moment, alors que les aides sont pourtant conditionnées au lieu de production.Malgré les belles déclarations, il faut le reconnaitre, Musk parvient souvent à ses fins., même s'il a fallu plusieurs années pour y parvenir et encore quelques aides d'Etat., parviennent effectivement à faire baisser les tarifs. L'absence de colonne de direction, le passage au 48/800V ou encore le V2L sur le Cybertruck étaient sans doute un galop d'essai avant de généraliser ces technologies, et les faire descendre en gamme.. D'ici là, entre les voitures chinoises et le réveil tarif des européens, Musk devra peut-être composer avec un marché bien plus complexe qu'en 2019. Mais Tesla reste Tesla et encore aujourd'hui, aucune berline n'arrive réellement à battre la Model 3 sur le plan électrique, à des tarifs équivalents, ce qui explique sans doute que même le petitede la version Highland batte encore tous les records de vente...