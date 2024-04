Une promo de 21 000€ ? Fisker brade ses SUV électrique, mais attention !

Jusqu'à 21 000 € de réduction chez Fisker

Certains véhicules Ocean sont équipés d'options supplémentaires d'une valeur pouvant atteindre 9.000 € - telles que les couleurs, les jantes de 22 pouces, les intérieurs et d'autres options - incluses dans le prix réduit.



Tous les Fisker Ocean seront équipés du dernier logiciel Ocean OS 2024 (version 2.0) déjà installé.

Un achat risqué

En raison de la situation économique actuelle du fabricant Fisker Group Inc. et des sociétés de vente Fisker en Europe, il existe un risque de limitation de l'assistance et des services pour les véhicules. Les acheteurs doivent s'attendre à une perte permanente du caractère exécutoire des réclamations pour défauts matériels et des réclamations au titre de la garantie. En concluant un contrat d'achat de véhicule après le 5 avril 2024, l'acheteur d'un Fisker Ocean déclare avoir été informé en conséquence et souhaite néanmoins acheter un Fisker Ocean compte tenu du risque décrit.

Récemment, on apprenait que. Le japonais a préféré s'associer à Mitsubishi, un autre compatriote, pour créer sa gamme de pickup électriques.Afin de récupérer un maximum de cash pour payer ses fournisseurs, le constructerur brade donc les modèles actuellement en stock,Sur le papier, ces offres sont vraiment très intéressantes :Et Pour le tarif d'un Model Y d'entrée de gamme, vous avez droit à la version Extreme... une sacrée affaire, non ?En réalité,. Déjà, peu (voire aucune) chance de pouvoir faire jouer la garantie en cas de panne, et les pièces risquent de manquer dans tous les cas., et la voiture se retrouve immédiatement bonne pour la casse ! Même un simple problème de capteur pourrait immobiliser le véhicule... Comble du malheur, ces risques courent aussi pour les clients actuels de l'Ocean.: même si la version 2.0 du système corrige de nombreux bugs, beaucoup de fonctions restent manquantes et les aides à la conduite toujours absentes. En clair, il est possible que l'OS ne soit jamais mis à jour et que les assistances restent en l'état pour toute la durée de vie de la voiture... à supposer que rien ne lâche d'ici là.