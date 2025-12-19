SpaceX achète plus de 1 000 Cybertrucks. Est-ce qu'Elon Musk veut les envoyer sur la lune ?

On en dit quoi ?



C'est rigolo de voir Elon Musk obligé de racheter ses propres pick-ups via SpaceX pour maintenir des ventes, mais en même temps ça n'est pas complètement dénué de sens, pourquoi Musk achèterait autre chose que ce véhicule qui n'est pas mauvais en soit. Alors certes, le Cybertruck était censé révolutionner le marché et se retrouve avec des ventes inférieures à 10 % des prévisions. Mais au moins, on peut reconnaître une certaine cohérence : si SpaceX a besoin de véhicules robustes pour Starbase, autant prendre des Cybertrucks. En attendant un Cybertruck sur la Lune !