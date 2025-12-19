SpaceX achète plus de 1 000 Cybertrucks. Est-ce qu'Elon Musk veut les envoyer sur la lune ?
Par Vincent Lautier - Publié le
SpaceX vient de commander plus de 1 000 Cybertrucks à Tesla, pour un montant estimé entre 80 et 160 millions de dollars. Un achat massif qui tombe à pic pour gonfler les ventes du pick-up électrique en cette fin d'année, alors que les chiffres sont catastrophiques.
Des centaines de Cybertrucks ont été aperçus garés sur le site de Starbase, la base de lancement de SpaceX au sud du Texas. Selon les informations d'Electrek, SpaceX aurait commandé plus de 1 000 exemplaires du pick-up électrique de Tesla, avec une montée en puissance possible jusqu'à 2 000 unités. À 80 000 dollars l'unité pour la version de base, la facture grimpe entre 80 et 160 millions de dollars. Un observateur sur place rapporte n'avoir jamais vu autant de Cybertrucks réunis au même endroit. L'ingénieur en chef du Cybertruck, Wes Morrill, a confirmé que SpaceX, comme Tesla, remplace progressivement sa flotte de véhicules de support par des Cybertrucks, ce qui est plutôt une très bonne idée en fait.
Le contexte de cet achat massif est quand même difficile. Tesla avait prévu une capacité de production de 250 000 Cybertrucks par an à la Gigafactory Texas. La réalité est tout autre : l'entreprise peine à vendre 20 000 unités par an, soit moins de 10 % de la capacité prévue. Au troisième trimestre 2025, Tesla n'a vendu que 5 385 Cybertrucks, une chute de 63 % par rapport à la même période l'année précédente. Sur plus d'un million de réservations initiales, seulement 60 000 se sont transformées en commandes fermes depuis le lancement. L'inventaire de Cybertrucks a atteint un record de plus de 10 000 unités, soit près de 800 millions de dollars de stock invendu.
Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk fait acheter des Cybertrucks par ses autres entreprises. xAI, sa société d'intelligence artificielle, a aussi passé commande. Cette stratégie permet de gonfler les chiffres de vente de Tesla en fin de trimestre, au moment où les incitations fiscales américaines pour les véhicules électriques ont pris fin. Le Cybertruck souffre aussi de problèmes structurels : huit rappels en un an, une impossibilité de vente en Europe à cause de normes de sécurité piétons non respectées, et l'annulation récente de la version d'entrée de gamme, faute de demande.
C'est rigolo de voir Elon Musk obligé de racheter ses propres pick-ups via SpaceX pour maintenir des ventes, mais en même temps ça n'est pas complètement dénué de sens, pourquoi Musk achèterait autre chose que ce véhicule qui n'est pas mauvais en soit. Alors certes, le Cybertruck était censé révolutionner le marché et se retrouve avec des ventes inférieures à 10 % des prévisions. Mais au moins, on peut reconnaître une certaine cohérence : si SpaceX a besoin de véhicules robustes pour Starbase, autant prendre des Cybertrucks. En attendant un Cybertruck sur la Lune !
