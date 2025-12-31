Si vous avez cette mauvaise habitude en voiture, vous risquez désormais la prison
Par Vincent Lautier - Publié le
Rouler à plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée est désormais un délit pénal en France. Les conducteurs risquent jusqu'à trois mois de prison et 3 750 euros d'amende, avec inscription au casier judiciaire.
Depuis cette semaine, dépasser la vitesse autorisée de 50 km/h ou plus n'est plus une simple contravention. En application de la loi du 9 juillet 2025 sur l'homicide routier, cette infraction passe dans la catégorie des délits dès la première fois. Jusqu'à présent, il fallait être en récidive pour que l'excès de vitesse soit qualifié de délit. Une contravention de cinquième classe entraînait au maximum 1 500 euros d'amende et un retrait de six points. Désormais, c'est le tribunal correctionnel qui juge ces affaires, et non plus le tribunal de police.
Le conducteur flashé à plus de 50 km/h au-dessus de la limite encourt désormais jusqu'à trois mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. Le juge peut également prononcer l'annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant trois ans, la confiscation du véhicule, ou encore l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. La condamnation est inscrite au casier judiciaire, ce qui peut avoir des conséquences sur la vie professionnelle du conducteur.
Le gouvernement justifie ce durcissement par l'explosion des très grands excès de vitesse. En 2024, 63 217 infractions de ce type ont été relevées en France, soit une hausse de 69 % par rapport à 2017. Ces chiffres ne concernent que les conducteurs interceptés par les forces de l'ordre, les radars automatiques ne permettant pas, étrangement, de mesurer des dépassements aussi importants dans la plupart des cas. La vitesse excessive est impliquée dans près d'un tiers des accidents mortels sur les routes françaises.
On comprend la logique de sécurité routière, mais le passage direct au pénal pour un premier excès de vitesse est quand même un changement majeur. Le casier judiciaire peut vraiment poser des problèmes pour certains emplois, et la confiscation du véhicule est une sanction lourde. Reste à voir si cette mesure dissuadera réellement les amateurs de vitesse excessive ou si elle servira surtout à remplir les tribunaux correctionnels. Vous êtes souvent au dessus de la vitesse autorisée vous ?
Une contravention qui devient un délit
Depuis cette semaine, dépasser la vitesse autorisée de 50 km/h ou plus n'est plus une simple contravention. En application de la loi du 9 juillet 2025 sur l'homicide routier, cette infraction passe dans la catégorie des délits dès la première fois. Jusqu'à présent, il fallait être en récidive pour que l'excès de vitesse soit qualifié de délit. Une contravention de cinquième classe entraînait au maximum 1 500 euros d'amende et un retrait de six points. Désormais, c'est le tribunal correctionnel qui juge ces affaires, et non plus le tribunal de police.
Des sanctions vraiment alourdies
Le conducteur flashé à plus de 50 km/h au-dessus de la limite encourt désormais jusqu'à trois mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. Le juge peut également prononcer l'annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant trois ans, la confiscation du véhicule, ou encore l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. La condamnation est inscrite au casier judiciaire, ce qui peut avoir des conséquences sur la vie professionnelle du conducteur.
Une hausse inquiétante des infractions
Le gouvernement justifie ce durcissement par l'explosion des très grands excès de vitesse. En 2024, 63 217 infractions de ce type ont été relevées en France, soit une hausse de 69 % par rapport à 2017. Ces chiffres ne concernent que les conducteurs interceptés par les forces de l'ordre, les radars automatiques ne permettant pas, étrangement, de mesurer des dépassements aussi importants dans la plupart des cas. La vitesse excessive est impliquée dans près d'un tiers des accidents mortels sur les routes françaises.
On en dit quoi ?
On comprend la logique de sécurité routière, mais le passage direct au pénal pour un premier excès de vitesse est quand même un changement majeur. Le casier judiciaire peut vraiment poser des problèmes pour certains emplois, et la confiscation du véhicule est une sanction lourde. Reste à voir si cette mesure dissuadera réellement les amateurs de vitesse excessive ou si elle servira surtout à remplir les tribunaux correctionnels. Vous êtes souvent au dessus de la vitesse autorisée vous ?