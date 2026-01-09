Tesla se fait voler le nom Cybercab par une petite entreprise corse

On en dit quoi ?



C'est quand même assez improbable de voir le constructeur le plus valorisé au monde se faire doubler par une entreprise corse de deux personnes. On parle d'une société qui pèse des centaines de milliards de dollars et qui n'a pas pensé à déposer une marque avant de l'annoncer devant le monde entier. Le fait qu'Unibev possède déjà Teslaquila aurait dû alerter les équipes juridiques de Tesla. Visiblement, la leçon n'a pas été retenue.