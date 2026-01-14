Euro NCAP : les voitures les plus sûres de 2025 sont presque toutes électriques

On en dit quoi ?



C'est quand même assez révélateur de voir l'électrique truster le podium de la sécurité automobile. Il y a quelques années, certains craignaient que les batteries ne représentent un risque supplémentaire en cas d'accident. Visiblement, c'est tout l'inverse : les constructeurs ont profité des nouvelles architectures pour repenser intégralement la structure des véhicules. Dommage ces modèles premium ne soient pas à la portée de toutes les bourses, histoire que tout le monde profite d'une aussi bonne sécurité.