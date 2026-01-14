Euro NCAP : les voitures les plus sûres de 2025 sont presque toutes électriques
Par Vincent Lautier - Publié le
Euro NCAP vient de publier son palmarès Best in Class 2025. Sur six lauréats, cinq roulent à l'électrique. La Mercedes-Benz CLA décroche le titre de meilleure voiture de l'année avec des scores frôlant la perfection.
La domination électrique se confirme
L'organisme européen a battu son propre record en 2025 avec un nombre inédit de véhicules testés. Et le constat est sans appel : les véhicules électriques égalent, voire surpassent leurs homologues thermiques en matière de sécurité. Six modèles se partagent les premières places dans leurs catégories respectives, et à une exception près, tous fonctionnent sur batterie.
La MINI Cooper E s'impose chez les citadines et superminis avec 89% en protection adulte et 87% pour les enfants. La Tesla Model 3 rafle le titre des grandes berlines familiales (90% adulte, 93% enfant), alors que sa cousine Model Y domine les petits SUV avec un impressionnant 92% en aide à la conduite. Côté gros SUV, c'est la Smart #5 qui tire son épingle du jeu avec 93% en protection enfant. Et pour les executives, la Polestar 3 s'adjuge la première place.
Mercedes-Benz CLA : la meilleure note de l'année
Mais la performance la plus remarquable revient à la Mercedes-Benz CLA. Ce coupé quatre portes, disponible en versions électrique et essence, a décroché les meilleurs scores toutes catégories confondues : 94% pour la protection des adultes, 89% pour les enfants, 93% pour les usagers vulnérables et 85% en assistance à la sécurité.
Les testeurs ont salué une protection quasi parfaite lors des crash-tests frontaux et latéraux. Le système de détection des sièges enfants fonctionne de manière fiable, désactivant automatiquement l'airbag passager quand nécessaire. La CLA fait même mieux que la nouvelle Porsche Cayenne EV sur cette session de tests.
Des technologies de pointe généralisées
Ces résultats montrent aussi l'intégration massive de technologies avancées dans les nouveaux modèles. La Polestar 3 embarque un système de détection de présence d'enfant qui empêche le verrouillage si un petit est repéré dans l'habitacle. Elle dispose aussi d'un capot actif qui se soulève en cas de collision avec un piéton pour amortir le choc.
Chez Tesla, les systèmes d'aide à la conduite continuent de progresser. La Model Y affiche 92% en Safety Assist, preuve que l'Autopilot et ses évolutions portent leurs fruits au-delà du simple confort de conduite. La MINI Cooper E, malgré son gabarit compact, intègre un airbag central qui protège conducteur et passager l'un de l'autre en cas de choc latéral.
On en dit quoi ?
C'est quand même assez révélateur de voir l'électrique truster le podium de la sécurité automobile. Il y a quelques années, certains craignaient que les batteries ne représentent un risque supplémentaire en cas d'accident. Visiblement, c'est tout l'inverse : les constructeurs ont profité des nouvelles architectures pour repenser intégralement la structure des véhicules. Dommage ces modèles premium ne soient pas à la portée de toutes les bourses, histoire que tout le monde profite d'une aussi bonne sécurité.