Bordeaux n’est plus la ville la plus embouteillée de France ! Mais du coup c’est laquelle ?
Par Vincent Lautier - Publié le
C'est devenu un petit rendez-vous annuel pour les passionnés de longues heures dans les bouchons : le classement TomTom « Traffic Index » pour 2026 est tombé. Lyon prend la première place des villes françaises les plus bloquées. Avec 47 % de congestion moyenne dans la ville et en moyenne 121 heures de perdues par an dans les bouchons. La capitale des Gaules dépasse désormais Paris et Bordeaux. La mairie se défend en parlant de chantiers exceptionnels.
Si on fait un petit retour en 2020, Lyon se classait alors à la 7e position, avec un taux de congestion de « seulement » 25 %. Six ans plus tard, ce chiffre a presque doublé pour arriver à 47,2 %. C'est énorme. Pour un automobiliste qui fait 10 kilomètres le matin et le soir aux heures de pointe, c'est donc 121 heures de perdues dans les bouchons sur l'année. C'est même bien plus que Paris qui affiche 109 heures de son côté.
Les pics sont assez clairs, c'est 80 % de congestion le matin et 90 % le soir. Dans ces moments, un trajet qui prend logiquement 15 minutes va probablement dépasser les 25 minutes aux heures critiques, et encore, quand on a de la chance et que tout va bien. Pour la petite histoire, le pire jour de l'année a été en 2025 le 17 avril, pendant le week-end de Pâques.
Vous l'avez compris, Lyon monte avec panache tout en haut du podium, alors que Paris fait un peu mieux. La capitale affiche désormais 40 % de congestion contre 44 % l'année précédente, une amélioration que TomTom attribue aux récentes limitations de vitesse sur le périphérique et aux voies réservées, même si parfois on a du mal à s'en rendre compte. Toulon aussi progresse de son côté, et c'est grâce à l'élargissement de l'A57.
Derrière la ville de Lyon, on retrouve quand même Bordeaux en deuxième position avec près de 100 heures perdues par an, puis ma chère ville de cœur, Montpellier, avec 85 heures, et donc Paris. Pour les villes qui font moins bien, Nancy, Strasbourg, Nantes, Lille et Toulouse roulent moins bien qu'en 2024.
Face à ce classement quelque peu inquiétant, la municipalité écologiste de Lyon a tout de suite réagi en évoquant un
Pour la mairie, ces travaux sont
Au niveau mondial, Mexico City est toujours la ville la plus embouteillée au monde avec un beau 76 % de congestion, suivie de Bangalore (74 %) et Dublin (72 %).
Tout ceci a l'air anecdotique, mais c'est quand même un classement qui a du sens et qui fait mal pour la ville de Lyon. Passer de la 7e à la 1re place en six ans, c'est franchement problématique. L'explication des chantiers tient peut-être la route, mais bon on sait aussi que dans ces grandes villes, les nouveaux chantiers remplacent les autres à vitesse grand V. En attendant les pauvres Lyonnais perdent deux heures de leur vie chaque semaine dans les bouchons. Ça laisse un peu de temps pour écouter des podcasts au moins.
