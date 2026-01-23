Bordeaux n’est plus la ville la plus embouteillée de France ! Mais du coup c’est laquelle ?

On en dit quoi ?



Tout ceci a l'air anecdotique, mais c'est quand même un classement qui a du sens et qui fait mal pour la ville de Lyon. Passer de la 7e à la 1re place en six ans, c'est franchement problématique. L'explication des chantiers tient peut-être la route, mais bon on sait aussi que dans ces grandes villes, les nouveaux chantiers remplacent les autres à vitesse grand V. En attendant les pauvres Lyonnais perdent deux heures de leur vie chaque semaine dans les bouchons. Ça laisse un peu de temps pour écouter des podcasts au moins.